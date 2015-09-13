داخلية تونس: الأمن نجح فى تأمين المعترضين على قانون المصالحة الوطنية

قال وزير الداخلية التونسى محمد ناجم الغرسلى إن قوات الأمن نجحت فى حماية المتظاهرين المعترضين على قانون المصالحة الوطنية.

وأضاف الوزير التونسى فى تصريحات اليوم السبت، إن الوزارة تواصل تصديها لمختلف المخاطر الإرهابية بفضل يقظة أفراد الأمن وتعاون المواطنين، لافتا إلى أن الداخلية نجحت فى إحباط العديد من العمليات الإرهابية.

وتعليقا على اكتشاف عدد من السيارات المفخخة مؤخرا ، قال وزير الداخلية "عند انتهاء الأبحاث سنعلمكم".

كانت العاصمة التونسية تونس وبعض المحافظات قد شهدت اليوم خروج عدد من المسيرات ضد قانون المصالحة الوطنية، الذى دعا إليه الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي.

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