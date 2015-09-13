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إلقاء 3 قنابل فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان

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إلقاء 3 قنابل فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان إلقاء 3 قنابل فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان
ألقيت ثلاث قنابل يدوية فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بصيدا بجنوب لبنان دون وقوع إصابات.

وذكر مصدر لبنانى محلى، أن القنبلة الأولى انفجرت فى الشارع الفوقانى بالمخيم عين الحلوة تبعها إطلاق نار ، وسقطت القنبلة الثالثة بالقرب من مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"..فيما لم يعرف موقع القنبلة الثانية.

يشار إلى أن مخيم عين الحلوة يشهدا توترا دائما بين مجموعات سلفية متطرفة محسوبة على القاعدة فى مقدمتها تنظيم جند الشام وبين حركة فتح.
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