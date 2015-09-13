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المرصد السورى: الطيران المروحى يقصف مدينة الزبدانى بالبراميل المتفجرة

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المرصد السورى: الطيران المروحى يقصف مدينة الزبدانى بالبراميل المتفجرة المرصد السورى: الطيران المروحى يقصف مدينة الزبدانى بالبراميل المتفجرة
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن الطيران المروحى قصف بستة براميل متفجرة مناطق فى مدينة الزبدانى، بالتزامن مع قصف بعشرة صواريخ على الأقل يعتقد أنها من نوع أرض أرض، أطلقها الجيش السورى على مناطق فى مدينة الزبدانى، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وأوضح المرصد وهو جماعة سوريا معارضة يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له أن الاشتباكات استمرت بين الفصائل الإسلامية ومقاتلين محليين من جهة، وحزب الله اللبنانى وقوات الدفاع الوطنى وقوات الجيش السورى وجيش التحرير الفلسطينى من جهة أخرى، فى مدينة الزبدانى، ما أدى لمقتل مقاتل من داعش، فى حين قتلت طفلة جراء إصابتها فى قصف لقوات النظام على مناطق فى بلدة مضايا .

وقالت مصادر أهلية أن إحدى المناطق فى ضاحية الأسد شهدت عمليات سرقة لمنازل من قبل لجان مسلحة من الحى، حيث تشهد مناطق قريبة من الضاحية اشتباكات إضافة لسقوط عشرات القذائف على الحى.
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