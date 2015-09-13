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اليمن يقرر عدم المشاركة فى أى مفاوضات مع الحوثيين قبل الاعتراف بالقرار 2216

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اليمن يقرر عدم المشاركة فى أى مفاوضات مع الحوثيين قبل الاعتراف بالقرار 2216 اليمن يقرر عدم المشاركة فى أى مفاوضات مع الحوثيين قبل الاعتراف بالقرار 2216
أقر اجتماع مشترك برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، ونائب الرئيس رئيس الوزراء، خالد بحاح، عدم المشاركة فى أى مفاوضات مع مليشيا الحوثى وصالح الانقلابية قبل الاعتراف بالقرار الدولى 2216.

وأكد الاجتماع، الذى ضم مستشارى رئيس الجمهورية، عدم المشاركة فى أى اجتماع حتى تعلن المليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولى 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط.

كما أقر الاجتماع رفضه تحديد مكان وزمان أى لقاء مع المتمردين الحوثيين وصالح حتى يعلنون اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه.

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