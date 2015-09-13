رئيس أوغندا يبدأ زيارة للخرطوم الثلاثاء المقبل

يبدأ الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى زيا رة رسمية للسودان يوم الثلاثاء القادم تستغرق يومين يجرى خلالها مباحثات مع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية .

ونقلت اليوم السبت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن السفير عبد الباقى كبير سفير السودان لدى أوغندا قوله إن زيارة موسيفينى تاتى فى اطار تنسيق الجهود بين البلدين تجاه القضايا الاقليمية والدولية ومعالجة القضايا العالقة بين الخرطوم وكمبالا التى تحول دون التنسيق المطلوب وذلك بهدف الولوج بعلاقات البلدين إلى مرحلة التطبيع الكامل .

وأضاف السفير عبد الباقى ان مباحثات الرئيسين يسبقها اجتماع وزارى بين الجانبين لمناقشة قضايا العلاقات الثنائية الامنية والأوضاع فى جنوب السودان بجانب القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك .

وأوضح ان البرنامج يتضمن زيارات للرئيس اليوغندى لبعض المعالم بالعاصمة السودانية الخرطوم .

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