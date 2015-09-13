كاتب: مأساة سوريا ليست مشكلة أمريكا والغرب

قال الكاتب الأمريكى آرون ديفيد ميلر إن فظائع الحرب الأهلية السورية التى نشهدها مساء أمس لا يتحمل الغرب مسؤوليتها الأساسية، وإنما تتحمل تلك المسؤولية سياسات نظام الأسد الدموية.

وشبه فى مقال نشرته مجلة الفورين بوليسى الوضع فى سوريا بـالوباء، والرئيس الأسد بـ"المريض صفر" أو مصدر العدوى، وأن كل شىء فعله الأسد جعل الأمور تزداد سوءا، فقد فتح باب المكاسب أمام تنظيم داعش، وتسبب فى نزوح أفواج من السوريين المشردين واللاجئين.

وأضاف أن مأساة سوريا هى أولا وقبل أى شىء مشكلة سوريا و عربية، وجزء لا يتجزأ من شرق أوسط منكسر وغاضب ومشلول وظيفيا على نحو يضفى معنى جديدا على وصف "ميئوس منه"، شرق أوسط ممزق للغاية بفضل الاختلافات المذهبية والسياسية والكراهية الدينية والتحديات التى يبدو علاجها فوق طاقة أى طرف خارجى.

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