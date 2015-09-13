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الرئيس الفرنسى يزور مركزا لاستقبال اللاجئين السوريين بالضاحية الباريسية

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الرئيس الفرنسى يزور مركزا لاستقبال اللاجئين السوريين بالضاحية الباريسية الرئيس الفرنسى يزور مركزا لاستقبال اللاجئين السوريين بالضاحية الباريسية
زار الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أمس السبت، مركزا لاستقبال اللاجئين السوريين بالضاحية الباريسية، وذلك فى أول لقاء مباشر له معهم منذ بدء أزمة الهجرة إلى أوروبا.

وقد تبادل الرئيس هولاند، بحضور وزير الداخلية برنار كازنوف، الحديث مع عشرات السوريين الذين قد لجأوا فى بادئ الأمر إلى ألمانيا قبل أن يتحولوا إلى فرنسا، واعدا بأن يصلهم الرد بشأن طلب اللجوء فى غضون 15 يوما وذلك من قبل المكتب الفرنسى لحماية اللاجئين وعديمى الجنسية.

وذكرت مصادر مطلعة بأن الرئيس هولاند أراد الالتقاء بالمهاجرين بعيدا عن وسائل الإعلام للوقوف على الظروف التى يتم فيها استقبالهم وتوفير الإقامة لهم.

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مصر 365