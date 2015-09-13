الخل والليمون سوائل معقمة طبيعية لليدين وتقى من الجراثيم والبكتيريا

البعض لا يفضل استخدام مطهرات ومعقمات اليدين، والتى ينصح الأطباء بضرورة توافرها طوال اليوم واستخدامها على مدارا ساعات اليوم حتى يتمكن الشخص من تجنب أكثر من نوع من الجراثيم والبكتيريا، ولأن البعض تحسس من رائحة تلك المطهرات أو سوائل تعقيم اليدين، فى حين ضرورة استخدامها فى الوقت ذاته، وجب أن تظهر بعض الحلول لهذه المشكلة.

الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية وضح خلال حديثه عن مدى أهمية مطهرات وسوائل تعقيم اليدين، مؤكدا على أن هذه المطهرات المصنعة خصيصا للتخلص من البكتيريا وأكبر كم من الجراثيم، عدا الأنواع الرديئة منها، والتى لا ينصح باستخدامها مهما حدث.

وقدم د.خالد، لمن يعانون من حساسية الصدر أو أولئك الذين يعانون حساسية الأنف أو حساسية الجيوب الأنفية، ولا يفضلون استخدام تلك المطهرات، بضرورة استبدالها بطرق طبيعية لتعقيم اليدين تماما، ومنها امكانية استخدام الخل الأبيض ودعك اليدين به وتركه ليجف، كذا الليمون الحامض الذى يحتوى على خاصية قاتلة للبكتيريا وحامية من وصول الجراثيم للجلد، فعصير نصف ليمونة وتركها تجف على مدار 3 ساعات دون التعرض لملوثات مباشرة، يقى من كم هائل من الجراثيم والعدوى والبكتيريا.