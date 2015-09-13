317.9 مليار ريال حجم القروض الشخصية على السعوديين بنهاية النصف الأول

اتسع الجدل بين العديد من المهتمين حول مستوى القروض الشخصية على السعوديين، وما إذا كانت مرتفعة أو في مستويات مقبولة، مقارنة بالدول الاخرى ونسبة للناتج المحلي الاجمالي.

ووفقا للتقرير الذي اعدته "الرياض" فقد تم حساب نسبة القروض الشخصية على السعوديين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبعد ذلك تم مقارنة النسبة بمثيلتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة.

وستنشر "الرياض" مقارنات أوسع في تقارير لاحقة، بعد التأكد من دقة الأرقام وعلاج بعض الاختلافات في عملية المقارنة الناشئة عن اختلاف تعاريف القروض الشخصية بين البنوك المركزية.

ويوضح تقرير "الرياض" اليوم أن القروض الشخصية على السعوديين بلغت وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 317.9 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2015، ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة (بالأسعار الجارية) نحو 2.43 تريليون ريال، أي أن نسبة القروض الشخصية على السعوديين تمثل نحو 13.1%.

ولا تبدو هذه النسبة مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ حيث بلغت نسبة القروض الشخصية على الكويتيين نحو 33.3% من إجمالي الناتج المحلي الكويتي، وبلغت 19.6% في سلطنة عُمان، ونحو 19.1% في الولايات المتحدة الأميركية، و17.4% في البحرين، و14.5% في قطر، و13.1% في المملكة، 9.4% في المملكة المتحدة.

في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة أدنى مستوى في نسبة القروض الشخصية على الإماراتيين إلى إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت النسبة نحو 9.3% من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي.

يذكر أن إجمالي القروض الشخصية على الخليجيين بلغ 1.77 تريليون ريال سعودي، (393.9 مليار دولار) نهاية الربع الأول من عام 2015، مرتفعا بنسبة 9.8% عما كان عليه نهاية الربع الأول من عام 2014م. وزادت القروض الشخصية على الخليجيين بنحو 329 مليار ريال (88 مليار دولار) خلال عامي 2013م و2014م، أي بنسبة نمو بلغت 29.5%.

وسجلت المملكة أعلى مستوى للقروض الاستهلاكية، حيث بلغت 323.7 مليار ريال (86.3 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2015م تمثل نحو 41.1% من إجمالي القروض الاستهلاكية على الخليجيين، تلتها الكويت التي بلغت فيها القروض الاستهلاكية نحو 161.9 مليار ريال (43.2 مليار دولار) تمثل 20.6% من إجمالي القروض الاستهلاكية، ثم الإمارات بنحو 127.4 مليار ريال (34 مليار دولار) تمثل 16.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية الخليجية، ثم قطر بنحو 107.0 مليارات ريال (28.5 مليار دولار) تمثل 13.6% من إجمالي القروض الاستهلاكية، ثم عُمان بنحو 465.3 مليار ريال (12.3 مليار دولار) تمثل 5.9% من الإجمالي، ثم البحرين بنحو 20.4 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) تمثل 2.6% من إجمالي القروض الاستهلاكية على الخليجيين.