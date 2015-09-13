الحياة تعود إلى طبيعتها في الحرم المكي بعد حادثة سقوط الرافعة

عادت الحياة إلى طبيعتها في الحرم المكي الشريف والذي شهد سقوط رافعة، وذلك بفعل الرياح القوية والأمطار الغزيرة، والتي أدت إلى وفاة 107 أشخاص وإصابة 238 آخرين بإصابات مختلفة.

"الرياض" قامت بجولة ميدانية في الحرم المكي وشاهدت عودة الحياة إلى طبيعتها والحجاج وزوار الحرم يقومون بأداء الطواف والصلوات بكل طمأنية وراحة وانسيابية وسط أجواء مفعمة بالروحانية.

كما رصدت "الرياض" قيام الشركة المنفذة لأعمال الحرم المكي بإزالة العديد من الأجزاء التي سقطت من الرافعة بصحن المطاف والأدوار الأخرى والقيام بإعادة إعمار المناطق المتضررة من جراء سقوط الرافعة وذلك للانتهاء من أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن والاستفادة من الأجزاء المتاثرة في موسم الحج.

وقد شاهدت "الرياض" عددا من الحجاج وزوار الحرم المكي يذهبون لمنطقة سقوط الرافعة والدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة والدعاء للمصابين بالشفاء واستكمال فريضة الحج والعودة إلى ديارهم سالمين وغانمين.