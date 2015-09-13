رئيس المجلس المحلى للشباب بالإسكندرية: الحكومة تسير فى الطريق الثورى

صرحت هبة الزغبى وكيل المجلس المحلى للشباب والقائم بأعمال رئيس المجلس بحى شرق – اليوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استقالة حكومة محلب كانت مطلبا للكثير منذ فترة طويلة وليس فقط بعد حدوث قضية فساد وزارة الزراعة واستجابة الرئيس لهذا المطلب هو يعنى أن الرئيس يستمع إلى الشعب جيدا وأنه يختلف عمن سبقوه لحكم مصر

وأشارت أن حكومة محلب لم ترتق إلى طموحات الشعب المصرى بعد ثورتين طالبا بالتغيير والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن إقالة السيسى للحكومة لم تكن فقط بناء على فساد وزارة الزراعة بل نتجت عن عدم رضائه عن أداء الحكومة بالكامل التى كان وزراؤها لا يهتمون بالاستماع للمواطن أو مخاطبة الجماهير، بل كان كل ما يفعلونه مد أيديهم فى جيوب الشعب لزيادة سعر الكهرباء والغاز والمياه والخضراوات وحل المشاكل بحلول شكلية.

وأضافت، أننا نأمل جميعا أن تأتى حكومة تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية ويجب تشكيل حكومة فى أسرع وقت لكى تستكمل ملف الانتخابات البرلمانية والسير نحو استكمال خارطة الطريق.