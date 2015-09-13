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اليوم.. مؤتمر لدعم مركز أورام كفر الشيخ بحضور مدير الأمن وعدد من الفنانين

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اليوم.. مؤتمر لدعم مركز أورام كفر الشيخ بحضور مدير الأمن وعدد من الفنانين اليوم.. مؤتمر لدعم مركز أورام كفر الشيخ بحضور مدير الأمن وعدد من الفنانين
تشهد مدينة كفر الشيخ صباح اليوم الأحد، مؤتمرًا لدعم مركز الأورام بقاعة الشباب والرياضة "أبو حجر" الذى تقيمه جريدة وموقع العرب اليوم، برئاسة سعيد بدر رئيس مجلس الإدارة، تحت رعاية الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، والفنانين إيمان أيوب، وحنان شوقى، ومحمد إسماعيل عبد الحافظ، وطارق الدسوقى، ومصمصة الأزياء جيهان هريدى، ورجل الأعمال جابر زين العابدين، والإعلامية مروة محسن، ورئيس القبائل العربية عز العرب أبو القاسم.

ويقام المؤتمر لدعم مركز الأورام ودعوة رجال الأعمال وأهالى كفر الشيخ بالتبرع لصالح المركز الأورام.

ويذكر أن مجلس إدارة جمعية مركز الأورام بكفر الشيخ، يتكون من الدكتور محمد أبو زيد الفقى وكامل مصطفى وأشرف السعيد صحصاح والمهندس عادل غنيمى والدكتور عبد المجيد سليم والدكتور رفعت الشريف والمهندس سعيد هميسه والدكتور على الصنفاوى ومدير الجمعية كرم عزام، وتم إنشاء جانب من المبنى ويحتاج لتبرعات رجال الأعمال على حساب رقم 1- 01000707075 البنك الأهلى المصرى - فرع كفر الشيخ لاستكمال البناء والمعدات.

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مصر 365