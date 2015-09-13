"النور" بكفر الشيخ يستنكر الزج باسم الحزب بأحداث مسجد التوحيد بسيدى سالم

أكد الدكتور إمام خليفة أمين حزب النور بمركز سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، أن الحزب ليس له صلة بحادث "مسجد التوحيد" من قريب أو من بعيد، مناشدا وسائل الإعلام توخى الحذر والحيطة فى تناول مثل هذا الأخبار.

ونفى محمد فيصل عبيدى عضو مجلس الشعب السابق، وجود أى خلاف بينه وبين أى من المرشحين للبرلمان بالمركز، مطالبًا الاعلام بالتثبت من الأخبار وعدم الزج باسمه فى هذه المشكلة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية تناولت خبر إشعال حريق بمسجد التوحيد بقرية "دمرو" بمركز سيدى سالم، جاء نكاية فى رواده المؤيدين لحزب النور ومرشحه محمد فيصل عبيدى.

وجدير بالذكر أن رجال مباحث مركز سيدى سالم بكفر الشيخ ألقوا القبض على المتهمين بإحراق المسجد، وحررت لهما المحضر رقم 10153 إدارى سيدى سالم لسنة 2015 وجارى عمل التحريات اللازمة بمعرفة المباحث.