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محافظ البحيرة يلفت نظر مدير مستشفى إيتاى البارود ويحيل 7 أطباء للتحقيق

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قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة تحويل الأطباء (محمد الغنام – قسم الجراحة وباسم سعد – نوباتجى الاستقبال وإسلام رضوان – بالاستقبال ونشأت غنيم – بقسم العظام وعمرو أنور – قسم المسالك وأسامة سعيد – قسم الأشعة ) للتحقيق الفورى، وذلك لتقاعسهم وعدم تواجدهم بأماكن عملهم بمستشفى ايتاى البارود المركزى، كما قرر مجازاة مدير المستشفى بلفت النظر لتدنى مستوى النظافة داخل المستشفى.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها بمفرده فى الساعة الاولى من صباح اليوم بالمستشفى وتفقد خلالها أقسام الباطنة والاستقبال والعناية للوقوف على مدى الاستعداد وجاهزية المستشفى لاستقبال المرضى وتوافر الاحتياجات اللازمة لهم، حيث تلاحظ وجود حالتين من المرضى بدون أسرة بالاضافة لعدم تواجد الاطباء السابق ذكر اسمائهم وسوء مستوى النظافة.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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