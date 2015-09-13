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"الوطنية لحقوق الإنسان" تتعاون مع منظمة إيطالية لتنمية سوهاج

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"الوطنية لحقوق الإنسان" تتعاون مع منظمة إيطالية لتنمية سوهاج "الوطنية لحقوق الإنسان" تتعاون مع منظمة إيطالية لتنمية سوهاج
قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر عقد مؤتمر صحفى أعلامى بأحد الفنادق الثلاثاء المقبل، لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المنظمة المتحدة ومنظمة الجنوب الإيطالية للتنمية، حيث سيتم التعاون فى مجال تنمية جنوب خاصة بمحافظة سوهاج لتصنيفها واحدة من أكثر المحافظات احتياجًا للخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وأضاف عبد النعيم، أنه سيحضر من الجانب الإيطالى كلاً من برنو برونى رئيس المنظمة، باربرا بلوجيسكى مديرة المشروعات، والدكتور عيسى إسكندر منسق مشروعات شمال أفريقيا.

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