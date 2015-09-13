"العليا للانتخابات": الحكم بفحص 11 حزبا دينيا قد يؤثر سلبا على الانتخابات

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن عدد المقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية 5936 عن الدوائر الفردية، أما عدد القوائم يبلغ 12 قائمة وهناك قائمتين تقدمتا بتظلم، وتم تحويل التظلم للجنة المختصة للفحص، لاتخاذ اللازم.

وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "سى بى سى"، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام لجنة شئون الأحزاب بفحص 11 حزبًا دينيًا، منها النور السلفى، قد يكون له تأثير غير مباشر على تعطيل العملية الانتخابية، مضيفاً "قد يكون له تأثير غير مباشر على المدى بس مش مقطوع بذلك، ومش عاوز أفتح ومحدش يستغل كلامى ويعمل إجراءات".

وأوضح، أن تقديم أوراق ترشح أحمد عز ليس معناه قبوله، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المرشحين يوم 16 سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تلزم المتقدمين للترشح فى إجراء الكشف الطبى، لكنها تنفذ حكمًا قضائيًا لأنها لا تملك إلا تنفيذ حكم واجب النفاذ، ولا تملك أيضًا الطعن على الحكم، وهو اختصاص هيئة قضايا الدولة وليست العليا للانتخابات.