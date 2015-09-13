موجز الصحافة المحلية.. زحام النجوم فى اليوم الأخير للترشح لانتخابات "النواب"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "زحام النجوم فى اليوم الأخير للترشح"، حيث أغلقــت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ظهر أمس باب الترشــح لانتخابــات مجلس النــواب 2015.

وقالت اللجنة: إن تلقى طلبات الترشــح مســتمر فقط فى دائرتى قنا وقوص، وفقا لقرار اللجنة باستمرار فتح باب الترشح وتقديم الكشوف الطبية بالدائرتين حتى يوم الثلاثاء المقبل، فيما شهد اليوم الأخيــر إقبالا كبيرا من جانب الراغبين فى الترشــح، بمختلف لجان الانتخابــات بالمحاكــم الابتدائية لمحافظتــى القاهرة والجيــزة والمحافظــات.

وقدمــت قائمــة «فى حــب مصر»، أوراق مرشــحيها بقطاع جنوب ووسط وشــمال الصعيد، كما تقدم حــزب النور بــأوراق ترشــح قائمته على دائــرة قطاع القاهــرة ، وأكد المتحــدث باســم الحــزب الدكتور شــعبان عبدالعليــم، قال: «قررنــا تقليل نســبة مرشــحينا علــى المقاعد الفردى لنســبة تصــل إلى 50 %، كمــا فعلنا بشــأن القوائم الانتخابيــة، وذلك لطمأنة الجميع وبخاصة القوى السياســية التى تروج لفكرة أن الحزب سيكون بديلا لجماعة الإخوان».

أما صحيفة "الأهرام" فنشرت خبراً بمواصلة مصر تربعها على قمة جدول ترتيب دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حاليا فى الكونغو برازافيل، حيث حصدت البعثة المصرية 135 ميدالية منها 50 ذهبية بفضل أبطالها الذين يقدمون أفضل المستويات منذ فترة طويلة، وينتظر فريق كرة الطائرة مواجهة صعبة ومهمة اليوم أمام المنتخب الجزائرى الشقيق، فى الدور قبل النهائى للدورة بحثا عن تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية، برغم مشاركة الفراعنة بالصف الثانى لوجود الفريق الأول فى اليابان لخوض منافسات بطولة العالم، التى تتزامن مع الدورة، حيث خسر أمس أمام أستراليا 2ـ3 ويواجه اليوم منتخب الولايات المتحدة.

وأكدت صحيفة الأخبار" أن اللجنة العليا لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى الثانى قررت تأجيل المؤتمر الذى كان مقررا افتتاحه غدا، لينعقد يومى 14 و15 أكتوبر المقبل، وصرح الدكتور سامى عبدالعزيز المتحدث الرسمى للمؤتمر بأن اللجنة اتخذت قرارها على ضوء استقالة الحكومة وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيلها، وقال إن التأجيل يستهدف توفير أنسب أجواء لتحقيق النتائج المرجوة من المؤتمر فى تشجيع الاستثمار وإجراء حوار بناء بين الحكومة الجديدة ومجتمع المال والأعمال والخبراء حول السياسات المالية وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية ودفع المشروعات القومية الكبرى.

وقالت صحيفة "المصرى اليوم" إن الدكتور حسام مغازى وير الموارد المائية والرى حكومة تسيير الأعمال، جدد تأكيده أن مصر ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015 الالتزام بالإعلان باعتباره ضمانة مهمة لجميع الأطراف المشاركة فى المفاوضات.

وأوضحت صحيفة "الشروق" أن المستشارة غادة الشهاوى مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل افتتحت مكتب مساعدة المرأة لمناهضة العنف بمقر محكمة الإسكندرية الكلية بحضور المستشار جيهان البطوطى مدير مشروع حقى والمساعدة القانونية والمستشار عبدالله الخولى وبعض رؤساء محاكم الإسكندرية.