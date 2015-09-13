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للمرة الثانية خلال 2015.. العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا للشمس

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للمرة الثانية خلال 2015.. العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا للشمس للمرة الثانية خلال 2015.. العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا للشمس
يشهد العالم اليوم الأحد، ظاهرة كسوف جزئى للشمس للمرة الثانية خلال العام الجارى، بعد الكسوف الذى شهدته العديد من الدول، ومنها يوم الجمعة 20 مارس الماضى، حيث تزامن هذا الكسوف مع الاعتدال الربيعى .

قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن العالم سيشهد كسوفًا جزئيًا للشمس يوم الأحد 13 سبتمبر الجارى، حيث يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذى الحجة.

وأضاف "تادرس"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن رؤيته فى جزء من جنوب أفريقيا والنصف الجنوبى من مدغشقر والمحيط الأطلنطى وجزء من المحيط الهندى والجزء الشرقى من القارة القطبية الجنوبية وجنوب الهند، مشيرًا إلى أنه عندها يغطى القمر 78.8% من قرص الشمس.

وأشار إلى أن الكسوف سيستغرق منذ مرحلة الكسوف الجزئى وحتى مرحلة الكسوف الجزئى الثانية خمس ساعات وأربع وعشرين دقيقة واثنين وأربعين ثانية تقريبًا.

وأكد أنه لا يمكن رؤية الكسوف فى مصر أو المنطقة العربية، موضحًا أن بداية الكسوف الجزئى ستكون فى الساعة السابعة و41 دقيقة و42 ثانية، وستكون ذروته فى الساعة الثامنة و54 دقيقة و12 ثانية، وسينتهى فى تمام الساعة الحادية عشرة و6 دقائق و24 ثانية.
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مصر 365

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