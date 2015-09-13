مد فترة التقديم للسكن بمدن جامعة القاهرة إلى 17 سبتمبر الجارى

أعلنت المدن الجامعية بجامعة القاهرة، فى بيان أنه تم مد فترة التقديم لسكن الطلاب بالمدينة الجامعية حتى 17 سبتمبر الجارى، ومن شروط قبول الطلاب بالمدينة ألا يقل الطالب عن تقدير مقبول، وأشار البيان إلى أنه سيتم تخصيص مبانٍ جديدة للطلاب الذين لم تتوافر عليهم شروط القبول.

وأضاف البيان أن تكلفة المصروفات بالنسبة لهؤلاء الطلاب تزيد عن المصروفات العادية للطلاب المقبولين، موضحاً أن المبانى تستقبل ما يقرب من 220 طالبًا.

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