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بعد فوز الأحمر على الملعب المالى.. هاشتاج "يلا أهلى" يحتل صدارة "تويتر"

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احتفلت جماهير النادى الأهلى المصرى، بفوزه على نادى الملعب المالى، مساء أمس السبت فى المباراة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، وتربعه على صدارة مجموعته أمام فريق النجم الساحلى التونسى.

واختارت جماهير الأهلى عبر هاشتاج "يالا يا أهلى"، الذى احتل صدارة الاستخدام على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب انتهاء المباراة، اللاعب ماليك أيفونا أحسن لاعب خلال المباراة، وكتب كابو الأهلى قائلا:" بغض النظر عن النحس اللى كان فيه النهاردة لكن أخيرا الأهلى يمتلك مهاجما قويا وسريعا بجانب أنطوى وعمرو جمال".

وأبدى جمهور الأهلى سعادته بأداء اللاعب ماليك إيفونا، على الرغم من سوء الحظ الذى صادفه فى إحراز هدف خلال المباراة، وكذلك أبدى سعادته بالهدف الذى أحرزه الغزال عمرو جمال.

فيما هاجم جمهور الأهلى اللاعب عماد متعب، مهاجم المارد الأحمر، والذى صادفه سوء حظ فى تسجيل هدف خلال المباراة، من خلال الفرص التى أتيحت له، حيث دشن جمهور الأهلى هاشتاج حمل اسم اللاعب، طالبوا من خلاله بالاعتزال تحت اسم "اعتزال العمدة"، حفاظا على تاريخه المشرف فى القلعة الحمراء.

وتمنى جمهور الأهلى فوز نادى الزمالك خلال مباراته الأخيرة فى دور الثمانية التى سيواجه خلالها نادى أورلاندو بيراتس، حتى يتمكن الزمالك من تصدر مجموعته، والابتعاد عن مواجهة الأهلى فى دور الـ4 ، لتبقى فرصة الفريقين كبيرة فى التواجد بالمباراة النهائية، وضمان أن يكون لقب البطولة مصريا خالصا.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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