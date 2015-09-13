ننشر الأسماء النهائية لمرشحى حزب المؤتمر على المقاعد الفردية

كشف المستشار عبد الحكيم شداد، المستشار القانونى لحزب المؤتمر ومساعد رئيس الحزب، عن أسماء الحزب التى تقدم بها للجنة العليا للانتخابات، والتى تراوح عددها لـ 108 مرشحين تم توزيعهم على معظم محافظات الجمهورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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> إيهاب صابر عبد المحسن
>الشرابية الزاوية الحمرا :
> ياسر عبد الرازق محمد
> دكتور عصام محمد جلال
>الزيتون مصلحى بكر مصلحى
>مصلحى بكر مصلحى
>زين العابدين منصور
>إيهاب الشحات عبد الفتاح حامد
>حسين عبد العظيم على حسين
>لواء طه السيد طه
>أحمد سمير السيد زكريا
>رأفت زكى مهنى إبراهيم
>أحمد صابر إبراهيم
>على إسماعيل محمد غباش
>سمير عوض عبد الله جودة
>حسن عبد المنعم عمر عبد الحليم
>مالك مصطفى بيومى بيومى
>حسن عبد العال رضوان
>عبد الله محمد عبد الغنى
>سمير زينهم إمام حمزة
>دكتور محمد كمال الدين النجار
>خالد ربيع عبد الفضيل عوض الله
>مدينة بنها :
>إيمان المرسى المرسى محمد
>عمرو محمد ابراهيم محسن
>أشرف محمود فرج حسان
>محمد الطوخى عبده
>عماد محمد سيد مصطفى خميس
>خالد أحمد عبد العزيز بركات
>علاء محمد عبد الرازق
>على فتحى على عساسة
>حسين السعيد على علود
>السيد موسى عطية على مغيث
>أحمد مصطفى مصطفى شعبان
>دكتور محمد سليمان محمد لاشين
>رائد ابراهيم ابو اليزيد
>توفيق محمد أحمد الشتاتى
>مظهر محمد محمود الدميرى
>محمد مجد يونس ابو زيد
>اسامة عمر عبد الحميد شلبى
>سامح عبد المنعم خليل
>عامر فكرى إسماعيل على
>محمد جوهر المظ
>عدلى جمعة عبد العزيز خير الله
>عادل سعد جد الله شعلان
>عماد أحمد على علوان
>حسام منصور منصور موسى
>محمد عوض أبو حسين
>نهراوى السيد نهراوى ابو شوشة
>مصطفى خضير
>السيد على الترجى
>ممدوح عبد الفتاح
>سامى سليمان سالم الهوارى
>
>حسين أبو قريش كمال هريدى
>أمير سيد محمد خليل
>محمد هاشم ديك محمد
>منير حليم وهبة جرجس
>مجدى حمدان احمد موسى
>هيام ابراهيم فتحى سعد
>محمد عبد الحميد محمد شحاتة
>دكتور حمادة رجب سليم عثمان
>احمد سيد حماد الحممصى
>مختار عبد الحميد محمد همام
>عبد الحليم عمرو عبد الحميد
>محمد سعيد السيد محمد قبطان
>مصطفى عبد المنعم محجوب
>علاء احمد عبد النبى
>مصطفى امام محمد
>هشام الاحمدى السيد حسين
>عثمان محمد الشافعى منصور
>رزق على الصوالحى
>حسنى محمد راشد
>احمد سعيد شعيب عبد الله
>مسعد اسماعيل محمد الامير
>سليمان عبد العزيز العبادى
>وجية فتحى سليمان جودة
>مصطفى عبد العزيز عطوة
>حازم فايد عبد الله
>ادريس على محفوظ عبد الله
>محمود محمد محمود عبد الحميد
>جمال عبد المطلب
>احمد على
>محمود انور ابراهيم يوسف
>محمد احمد نجيب عبد العزيز
>محمد محمد جبر
>خلف عباد عزيز جرجس
>صلاح عيسى طُلب عيسى
>وسيم جاد الله وسيم جرجس
>محمد بدوى محمد
>محمد اسامة فؤاد عبد الله
>هاشم محمود محمد هاشم
>رزق زغلول محمد ابراهيم
>احمد محمد احمد
>رفعت شكيب خفاجى
>احمد محمد احمد الصغير
>سهام مريس رزق الله
>عبد المجيد احمد محمد
>عرفات على ابراهيم عبد الله
>عوض بشرى سدره عيسى
>نبيل نجيب محمد
>هانى محمود
>حسن محمود احمد
>ياسر مرتضى
>على طايع محمدين
>عبد الرازق محمد عبد المنعم
>حسين احمد حسين الطحاوى
>ايهاب محمد عبد الله
>جمعة عيسى على ابو زيد
>عبد الله حسن على
>قدرى عبد العزيز بركة
>محمود سيف الدين
>- العليا للانتخابات: 5936 مرشحًا لمجلس النواب وإعلان المقبولين 16 سبتمبر
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>
وأوضح شداد لـ"اليوم السابع"، أن الحزب تقدم بطلب إلى اللجنة لاختيار أربعة رموز، تاركا حرية الاختيار لمرشحى الحزب للاختيار فيما بين تلك الرموز.
القاهرة
>
الساحل :
> إيهاب صابر عبد المحسن
>الشرابية الزاوية الحمرا :
> ياسر عبد الرازق محمد
> دكتور عصام محمد جلال
>الزيتون مصلحى بكر مصلحى
الزيتون :
>مصلحى بكر مصلحى
حدائق القبة :
>زين العابدين منصور
>إيهاب الشحات عبد الفتاح حامد
>حسين عبد العظيم على حسين
مدينة نصر أول وثانى :
>لواء طه السيد طه
الشروق وبدر والقاهرة الجديدة :
>أحمد سمير السيد زكريا
النزهة الجديدة :
>رأفت زكى مهنى إبراهيم
السلام أول وثانى والنهضة :
>أحمد صابر إبراهيم
عين شمس :
>على إسماعيل محمد غباش
المطرية :
>سمير عوض عبد الله جودة
بولاق وقصر النيل والزمالك والازبكية :
>حسن عبد المنعم عمر عبد الحليم
>مالك مصطفى بيومى بيومى
منشية ناصر والحلمية :
>حسن عبد العال رضوان
>عبد الله محمد عبد الغنى
الخليفة والمقطم والدرب الأحمر :
>سمير زينهم إمام حمزة
المعادى وطرة:
>دكتور محمد كمال الدين النجار
15 مايو والتبين :
>خالد ربيع عبد الفضيل عوض الله
القليوبية
>مدينة بنها :
>إيمان المرسى المرسى محمد
مركز بنها :
>عمرو محمد ابراهيم محسن
شبرا ثانى :
>أشرف محمود فرج حسان
الخنكة العبور :
>محمد الطوخى عبده
مركز قليوب وقسم قليوب :
>عماد محمد سيد مصطفى خميس
شبين القناطر :
>خالد أحمد عبد العزيز بركات
الدقهلية شربين :
>علاء محمد عبد الرازق
المنزلة المطرية :
>على فتحى على عساسة
>حسين السعيد على علود
ميت غمر ومركز :
>السيد موسى عطية على مغيث
>أحمد مصطفى مصطفى شعبان
المنوفية
>دكتور محمد سليمان محمد لاشين
الغربية :
>رائد ابراهيم ابو اليزيد
كفر الشيخ :
>توفيق محمد أحمد الشتاتى
>مظهر محمد محمود الدميرى
>محمد مجد يونس ابو زيد
>اسامة عمر عبد الحميد شلبى
الاسكندرية :
>سامح عبد المنعم خليل
>عامر فكرى إسماعيل على
>محمد جوهر المظ
>عدلى جمعة عبد العزيز خير الله
البحيرة :
>عادل سعد جد الله شعلان
>عماد أحمد على علوان
>حسام منصور منصور موسى
>محمد عوض أبو حسين
>نهراوى السيد نهراوى ابو شوشة
>مصطفى خضير
>السيد على الترجى
السويس :
>ممدوح عبد الفتاح
شمال سيناء :
>سامى سليمان سالم الهوارى
الجيزة
>
بولاق الدكرور :
>حسين أبو قريش كمال هريدى
العمرانية :
>أمير سيد محمد خليل
امبابة :
>محمد هاشم ديك محمد
>منير حليم وهبة جرجس
>مجدى حمدان احمد موسى
الوراق واوسيم :
>هيام ابراهيم فتحى سعد
كرداسة ناهيا :
>محمد عبد الحميد محمد شحاتة
الواحات 6 اكتوبر الشيخ زايد :
>دكتور حمادة رجب سليم عثمان
>احمد سيد حماد الحممصى
>مختار عبد الحميد محمد همام
مطروح :
>عبد الحليم عمرو عبد الحميد
الشرقية :
>محمد سعيد السيد محمد قبطان
>مصطفى عبد المنعم محجوب
>علاء احمد عبد النبى
>مصطفى امام محمد
>هشام الاحمدى السيد حسين
>عثمان محمد الشافعى منصور
دمياط :
>رزق على الصوالحى
الاسماعلية :
>حسنى محمد راشد
>احمد سعيد شعيب عبد الله
بور سعيد :
>مسعد اسماعيل محمد الامير
>سليمان عبد العزيز العبادى
الفيوم :
>وجية فتحى سليمان جودة
>مصطفى عبد العزيز عطوة
>حازم فايد عبد الله
>ادريس على محفوظ عبد الله
>محمود محمد محمود عبد الحميد
بنى سويف :
>جمال عبد المطلب
>احمد على
المنيا :
>محمود انور ابراهيم يوسف
>محمد احمد نجيب عبد العزيز
>محمد محمد جبر
>خلف عباد عزيز جرجس
>صلاح عيسى طُلب عيسى
>وسيم جاد الله وسيم جرجس
>محمد بدوى محمد
>محمد اسامة فؤاد عبد الله
أسيوط :
>هاشم محمود محمد هاشم
سوهاج :
>رزق زغلول محمد ابراهيم
>احمد محمد احمد
>رفعت شكيب خفاجى
>احمد محمد احمد الصغير
>سهام مريس رزق الله
>عبد المجيد احمد محمد
قنا:
>عرفات على ابراهيم عبد الله
>عوض بشرى سدره عيسى
>نبيل نجيب محمد
>هانى محمود
>حسن محمود احمد
>ياسر مرتضى
الاقصر :
>على طايع محمدين
>عبد الرازق محمد عبد المنعم
أسوان :
>حسين احمد حسين الطحاوى
>ايهاب محمد عبد الله
>جمعة عيسى على ابو زيد
البحر الاحمر :
>عبد الله حسن على
الوادى الجديد :
>قدرى عبد العزيز بركة
>محمود سيف الدين
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>- العليا للانتخابات: 5936 مرشحًا لمجلس النواب وإعلان المقبولين 16 سبتمبر
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