ننشر الأسماء النهائية لمرشحى حزب المؤتمر على المقاعد الفردية

كشف المستشار عبد الحكيم شداد، المستشار القانونى لحزب المؤتمر ومساعد رئيس الحزب، عن أسماء الحزب التى تقدم بها للجنة العليا للانتخابات، والتى تراوح عددها لـ 108 مرشحين تم توزيعهم على معظم محافظات الجمهورية.

وأوضح شداد لـ"اليوم السابع"، أن الحزب تقدم بطلب إلى اللجنة لاختيار أربعة رموز، تاركا حرية الاختيار لمرشحى الحزب للاختيار فيما بين تلك الرموز.

القاهرة

الساحل :

الزيتون :

حدائق القبة :

مدينة نصر أول وثانى :

الشروق وبدر والقاهرة الجديدة :

النزهة الجديدة :

السلام أول وثانى والنهضة :

عين شمس :

المطرية :

بولاق وقصر النيل والزمالك والازبكية :

منشية ناصر والحلمية :

الخليفة والمقطم والدرب الأحمر :

المعادى وطرة:

15 مايو والتبين :

القليوبية

مركز بنها :

شبرا ثانى :

الخنكة العبور :

مركز قليوب وقسم قليوب :

شبين القناطر :

الدقهلية شربين :

المنزلة المطرية :

ميت غمر ومركز :

المنوفية

الغربية :

كفر الشيخ :

الاسكندرية :

البحيرة :

السويس :

شمال سيناء :

الجيزة

بولاق الدكرور :

العمرانية :

امبابة :

الوراق واوسيم :

كرداسة ناهيا :

الواحات 6 اكتوبر الشيخ زايد :

مطروح :

الشرقية :

دمياط :

الاسماعلية :

بور سعيد :

الفيوم :

بنى سويف :

المنيا :

أسيوط :

سوهاج :

قنا:

الاقصر :

أسوان :

البحر الاحمر :

الوادى الجديد :

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