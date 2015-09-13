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محمد حمودة: ثورة يناير لم تقم ضد أحمد عز أو جمال مبارك وإنما "العادلى"

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محمد حمودة: ثورة يناير لم تقم ضد أحمد عز أو جمال مبارك وإنما "العادلى" محمد حمودة: ثورة يناير لم تقم ضد أحمد عز أو جمال مبارك وإنما "العادلى"
قال محمد حمودة محامى، رجل الأعمال أحمد عز، إن ثورة 25 يناير لم تقم ضد أحمد عز أو جمال مبارك، وإنما اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، مضيفاً: "أحمد عز رجل وطنى مخلص ويحب بلده".

وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "cbc"، أن كل ما ذكرته المحكمة الإدارية العليا تجاه ترشيح أحمد عز للانتخابات من إقرار الذمة المالية لزوجته والحساب البنكى الخاص به، تم الالتزام به وبالتالى أى تلاعب من أجل منعه سيكون غير جائز أو مقبول قانونًا وتشكك فى دستورية الإجراء المتبع.

وأوضح محامى رجل الأعمال أحمد عز، أن الأحزاب الحالية بداخلها نواب كانوا فى الحزب الوطنى المنحل، وذلك يعنى أنه لم يوجد هناك تزوير فى انتخابات 2010.

من جانبه رفض أسامة الغزالى حرب القيادى بحزب المصريين الأحرار، عودة أحمد عز إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وقال إنها رسالة سيئة للشعب المصرى بأن ثورة 25 يناير قد انتكست، لافتًا إلى أن ترشحه فى الانتخابات البرلمانية يؤكد أن النظام القديم قد عاد وهذه خيانة للثورة المصرية.

وأوضح الغزالى حرب، أن "عز" أفسد الحياة السياسية فى قبل 25 يناير، ومن المزعج أن يعود مرة أخرى داخل مجلس النواب.

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مصر 365

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