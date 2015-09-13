النيابة تستكمل التحقيق مع المتهمين بسرقة "سك العملة" صباح اليوم

قرر المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح استكمال التحقيقات مع المتهمين فى قضية سرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية اليوم الأحد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن قسم الظاهر تلقى بلاغا مساء الخميس يفيد بسرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلوجرامات مشغولات ذهبية مختلفة من داخل خزينة بمصلحة سك العملة.

وتواصل النيابة التحقيق مع 6 متهمين بينهم أمين خزينة مصلحة سك العملة، الذى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس والإهمال.

المتهم الأول بارتكاب سرقة "سك العملة" أمام النيابة:"كنت بمر بضائقة مالية"

النيابة تستمع لرئيس قسم السحب المتهم الرئيسى بقضية سك العملة

النيابة تبدأ فض أحزار واقعة سرقة 14 سبيكة ذهبية من مصلحة "سك العملة".. وتستمع لأقوال مأمور ورئيس مباحث قسم الظاهر حول تأخيرهما فى إخطارها.. التحقيقات استمرت أكثر من 6 ساعات مع المتهم الأول والثانى

النيابة تبدأ التحقيق مع المتهمين بسرقة سبائك ذهب مصلحة "سك العملة"