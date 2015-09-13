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النيابة تستكمل التحقيق مع المتهمين بسرقة "سك العملة" صباح اليوم

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النيابة تستكمل التحقيق مع المتهمين بسرقة "سك العملة" صباح اليوم النيابة تستكمل التحقيق مع المتهمين بسرقة "سك العملة" صباح اليوم
قرر المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح استكمال التحقيقات مع المتهمين فى قضية سرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية اليوم الأحد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن قسم الظاهر تلقى بلاغا مساء الخميس يفيد بسرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلوجرامات مشغولات ذهبية مختلفة من داخل خزينة بمصلحة سك العملة.

وتواصل النيابة التحقيق مع 6 متهمين بينهم أمين خزينة مصلحة سك العملة، الذى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس والإهمال.

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النيابة تبدأ التحقيق مع المتهمين بسرقة سبائك ذهب مصلحة "سك العملة"

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