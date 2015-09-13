مصادر: مؤشرات قوية ببقاء محمد شاكر وزيرا للكهرباء بالحكومة الجديدة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هناك أنباء قوية تشير إلى استمرار الدكتور محمد شاكر وزيراً فى حكومة الدكتور شريف إسماعيل الجديدة بعد تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل الحكومة

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستمر فى منصبه ولا علاقة له باستقالة الحكومة.

وأضافت المصادر أن منصب نائب الوزير يصدر بقرار من رئيس الجمهورية وليس من مجلس الوزراء.

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