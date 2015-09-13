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مصادر: مؤشرات قوية ببقاء محمد شاكر وزيرا للكهرباء بالحكومة الجديدة

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مصادر: مؤشرات قوية ببقاء محمد شاكر وزيرا للكهرباء بالحكومة الجديدة مصادر: مؤشرات قوية ببقاء محمد شاكر وزيرا للكهرباء بالحكومة الجديدة
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هناك أنباء قوية تشير إلى استمرار الدكتور محمد شاكر وزيراً فى حكومة الدكتور شريف إسماعيل الجديدة بعد تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل .

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستمر فى منصبه ولا علاقة له باستقالة الحكومة.

وأضافت المصادر أن منصب نائب الوزير يصدر بقرار من رئيس الجمهورية وليس من مجلس الوزراء.


>- نرصد إنجازات وإخفاقات "الكهرباء" بحكومة محلب.. نجحت فى تنفيذ خطة السيسى للقضاء على أزمة انقطاع التيار.. وإنجاز خطوات مشروعات الطاقة المتجددة لبدئها 2016.. وفشلت فى تنفيذ الترشيد من خلال "الليد"
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مصر 365

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