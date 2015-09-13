نيمار: ميسي دائما هو الأفضل داخل الملعب

مدريد،(إفي): أبدى النجم البرازيلي لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت المباراة إحراز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف فوز البلاوجرانا بعد نزوله في الشوط الثاني.

وشدد النجم البرازيلي على القيمة الكبيرة لزميله الأرجنتيني واصفا إياه بـ"الأفضل داخل الملعب على الإطلاق" ودائما ما يصنع الفارق.

وقال النجم البرزايلي في تصريحات عقب اللقاء لقناة "موفيستار بلوس"

التليفزيونية "تمكنا من معادلة النتيجة في وقت مبكر من الشوط الثاني وكان هذا هاما جدا. ثم دخل ميسي لأرض الملعب، ليصنع الفارق كعادته دائما تمكنا من الفوز بالمباراة".

وواصل النجم البرازيلي ثنائه على زميله الأرجنتيني "من الواضح إننا نمتلك أفضل لاعب على الإطلاق داخل الملعب"، مبديا سعادته في الوقت ذاته بانطلاقة برشلونة القوية في الليجا.

يذكر أن البارسا واصل مسلسل انتصاراته في الدوري الإسباني بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي ليحلق في صدارة الترتيب برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن الغريم التقليدي ريال مدريد.