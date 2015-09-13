مؤتمر فان جال – عن ملاقاة ليفربول الأسهل من سوانزي.. وسبب تبديل ديباي وماتا

"ملاقاة ليفربول أسهل من سوانزي" هكذا بدأ لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد تصريحاته عقب الفوز على غريم فريقه الأزلي في قمة الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وانتصر يونايد على ليفربول بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الخامسة على ملعب أولد ترافورد.

وعقد فان جال مؤتمرا صحفيا عقب نهاية المباراة وكل ما يلي على لسانه.

"كل مباراة أمام ليفربول هي أسهل من ملاقاة سوانزي، هم نادي كالأشباح بالنسبة إلي، وأنا أعتقد أن فوزنا كان مستحقا جدا".

"لقد تحكمنا في المباراة منذ البداية وحتى لحظة تسجيلنا للهدف الأول، بعد ذلك أعطينا زمام الأمور لهم، لكننا نجحنا في العودة واستغلال المساحات لتسجيل الهدف الثاني والثالث".

"أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل خلال الشوط الأول لكن كان ينقصنا خلق فرص لتسجيل الأهداف، ولذلك قمت بتبديل ممفيس ديباي وخوان ماتا".

"ممفيس كان يعرف أن تمريرته الأخيرة لم تكن جيدة كفاية وكذلك ماتا لم يكن جيدا على عكس عادته، وهنا لجأت إلى دكة البدلاء لتحسين أداء الفريق".

"تميزنا خلال الشوط الثاني عن ليفربول بسبب قدرتنا على ترجمة سيطرتنا إلى أهداف، وهدف دالي بليند أسعدني كثيرا لأننا تدربنا عليه في المران في الفترة الأخيرة".

"بالطبع الهدف الأول جعل ليفربول يندفع من أجل رغبتهم في تعديل النتيجة وأصبحت هناك العديد من المساحات الخالية في دفاعهم بالنسبة لنا".

"أما هدف أندير هيريرا الذي جاء من ركلة جزاء فقد كان متميزا خاصة وأن تمريرة مايكل كاريك كانت جيدة جدا، والطريقة التي هرب بها هيريرا من الرقابة كانت رائعة وكذلك طريقته في تسديد ركلة الجزاء كانت عظيمة".

"الهدف الذي سجله مارسيال لم يكن سيئا على ما أعتقد، لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة له وهدف رائع، هو أثبت إنه قادر على اللعب في الدوري الإنجليزي".

"أنا سعيد جدا له لكن يجب أن ننتبه إلى أنه مازال يبلغ من العمر 19 عاما وهو جاء من الدوري الفرنسي إلى دوري قوي جدا وصعب، لكنه لديه الموهبة وعليه التحسن من أجل أن يصبح أفضل خلال المستقبل".