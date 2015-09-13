نهيان ومنصور بن زايد يعزّيان أسر الشهداء

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء إلى ذوي وأسر شهداء الواجب من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة الذين استشهدوا في ساحة الشرف والكرامة خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس لمنازل أسر الشهداء في الإمارات، حيث زار سموه منزل الشهيد وليد محمد علي الياسي والشهيد أحمد غلام عبدالكريم لنقاوي والشهيد يوسف علي حسن العبيدلي في إمارة الشارقة.. والشهيد عبدالله علي حسن الحمادي في إمارة عجمان وأسرة الشهيد سعيد عبيد فاضل آل علي في إمارة أم القيوين وأسرة الشهيد راشد سعيد الحبسي والشهيد عادل صالح الشحي والشهيد يوسف عبدالله العلي والشهيد عبدالله عمر الجابري والشهيد علي حسين البلوشي والشهيد علي حسن الشحي والشهيد الشطي عبدالله الصياد والشهيد راشد محمد مطر المسافري والشهيد عبيد سعيد الشامسي والشهيد محمد سعيد الخاطري والشهيد عبيد سعيد المزروعي في إمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأكد سموه أن شهداء الإمارات خلدوا أسماءهم في سجلات المجد والعز وضربوا عبر تضحياتهم أروع الأمثال في الولاء والانتماء للوطن دفاعا عن الحق والواجب الوطني وستظل ذكراهم الطيبة مصدر فخر واعتزاز لأسرهم ودولتهم التي تتشرف بتقديم هذه الكوكبة من أبناء القوات المسلحة البواسل شهداء عند ربهم يرزقون.

من جانبهم عبر ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على مواساته وتعازيه لهم في شهداء الوطن.. مؤكدين اعتزازهم بتقديم أبنائهم الشهداء فداء للوطن الغالي الذي يستحق الغالي والنفيس صونا لكرامته وحفاظا على وحدته وسلامة أراضيه.

مواساة

وقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد علي حسين الطاهر البلوشي الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في عملية «إعادة الأمل» للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن الشقيق. وأعرب سموه خلال زيارته لمنزل أسرة الشهيد علي حسين الطاهر البلوشي بمنطقة البرشاء في دبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته.. وأكد سموه أن الشهداء قدموا أرواحهم دفاعا عن المبادئ والقيم الإنسانية التي قامت عليها دولتنا في مساندة الأشقاء سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مواساة

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس واجب العزاء إلى ناصــر ثاني الهاملي وكيل الوزارة المساعد لقطـــاع التنسيـــق الحكومـــي في وزارة شؤون الرئاسة وإخوانه في وفاة والدهم المغفور له ثاني جمعة الهاملي وذلك في منزل العائلة في منطقة جميرا في دبي. وأعرب سموه عن مواساته وتعازيه لأبناء الفقيد وعائلته وذويه، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموه في تقديم العزاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.