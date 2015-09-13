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باحثون بريطانيون يحذرون.. الفيس بوك يسبب اضطرابات نفسية

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باحثون بريطانيون يحذرون.. الفيس بوك يسبب اضطرابات نفسية باحثون بريطانيون يحذرون.. الفيس بوك يسبب اضطرابات نفسية
نتائج جديدة وخطيرة كشف عنها مجموعة من الباحثين البريطانيين، حيث أفادوا بأن مواكبة الأحداث عبر الفيس بوك مع الأصدقاء على الإنترنت يسبب الاكتئاب والقلق وهذا يرجع إلى اضطرابات النوم.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً بصحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن الخوف من تفويت الأحدث على مدار الساعة يسبب الاضطرابات النفسية.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن المراهقين يتعرضون لضغوط وقلق أكبر للبقاء على اتصال بمواقع التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك لأطول فترة ممكنة.

ووجد الباحثون أن حوالى 90 فى المائة من المراهقين على اتصال دائم بوسائل الإعلام الاجتماعية، لافتين إلى أن أولئك الذين يبقون على اتصال خلال فترة الليل هم الأكثر عرضة للإصابة بالمشاكل العاطفية والاكتئاب.

وقال الدكتور هيذر كليلاند وودز من جامعة جلاسكو، إن المراهقين أكثر عرضة لحدوث الاكتئاب والقلق وسوء نوعية النوم.. وأضاف الدكتور وودز أن تأثيرات استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية الشاملة على نوعية النوم، تكون فى أعلى مستوياتها لدى الذين يقومون بتسجيل الدخول فى الليل.

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