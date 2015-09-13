أخبار عاجلة

فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كان نفسي أجسد السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة شادية لكنها رفضت -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... ضرب الأهل محبة بس " مبيتنسيش" -
شيري ستوديو - دويتو عالمي " شيرين عبد الوهاب "و " بلقيس " ...أغنية " ما شربتش من نيلها" -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحوامل فى الحج.. اشربى مية وارتاحى كل نصف ساعة

Google+ Print
للحوامل فى الحج.. اشربى مية وارتاحى كل نصف ساعة للحوامل فى الحج.. اشربى مية وارتاحى كل نصف ساعة
الحمل من المراحل الخاصة جدا فى حياة كل امرأة وغالبا ما تقدم النصائح الطبية للأم فى فترة الحمل عن طرق الحفاظ على جنينها واستمرار مرحلة حملها، وأهمها بالطبع طرق تجنب العدوى والاهتمام بالغذاء وعدم الإسراف فى النشاط البدنى.

ومع اقتراب موسم الحج وفى حالة رغبة المرأة الحامل بأداء مناسكه، ينبه جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة، على ضرورة استشارة الطبيب المعالج عن قدرة المرأة فى تلك الفترة على أداء مناسك الحج تبعا لحالتها الصحية.

وفى حالة حصولها على تصريح من الطبيب بالسفر عليها توخى الحذر من بعض المخاطر المحتملة، ومعرفة كيفية التعامل معها واتخاذ عدد من الاحتياطات الوقائية الواجبة، وهم:
>- عدم السير لمسافات طويلة متصلة والحصول على قسط من الراحة بعد كل نصف ساعة سيرا.
>- ارتداء الملابس القطنية الواسعة لتجنب ارتفاع حرارة الجسم.
>- تناول ما لا يقل عن 3 ليتر ماء يوميا لتجنب التعرض للجفاف.
>- عند التعرض لأى من العلامات التالية عليكى التوجة فورا للطبيب. المختص وهى:
>1- النزيف الدموى.
>2- تقلصات الرحم.
>3- ارتفاع درجة الحرارة.
>4- الإغماء.
>5- الآم الرأس الشديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365