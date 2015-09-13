للحوامل فى الحج.. اشربى مية وارتاحى كل نصف ساعة

الحمل من المراحل الخاصة جدا فى حياة كل امرأة وغالبا ما تقدم النصائح الطبية للأم فى فترة الحمل عن طرق الحفاظ على جنينها واستمرار مرحلة حملها، وأهمها بالطبع طرق تجنب العدوى والاهتمام بالغذاء وعدم الإسراف فى النشاط البدنى.

ومع اقتراب موسم الحج وفى حالة رغبة المرأة الحامل بأداء مناسكه، ينبه جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة، على ضرورة استشارة الطبيب المعالج عن قدرة المرأة فى تلك الفترة على أداء مناسك الحج تبعا لحالتها الصحية.

وفى حالة حصولها على تصريح من الطبيب بالسفر عليها توخى الحذر من بعض المخاطر المحتملة، ومعرفة كيفية التعامل معها واتخاذ عدد من الاحتياطات الوقائية الواجبة، وهم:

>- عدم السير لمسافات طويلة متصلة والحصول على قسط من الراحة بعد كل نصف ساعة سيرا.

>- ارتداء الملابس القطنية الواسعة لتجنب ارتفاع حرارة الجسم.

>- تناول ما لا يقل عن 3 ليتر ماء يوميا لتجنب التعرض للجفاف.

>- عند التعرض لأى من العلامات التالية عليكى التوجة فورا للطبيب. المختص وهى:

>1- النزيف الدموى.

>2- تقلصات الرحم.

>3- ارتفاع درجة الحرارة.

>4- الإغماء.

>5- الآم الرأس الشديدة.