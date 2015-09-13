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طرح أدوية متعددة لعلاج فيروس سى تتيح العلاج الأمثل لكل مريض

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طرح أدوية متعددة لعلاج فيروس سى تتيح العلاج الأمثل لكل مريض طرح أدوية متعددة لعلاج فيروس سى تتيح العلاج الأمثل لكل مريض
خلال المؤتمر السنوى الـــــ 17 للجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية برئاسة الدكتور يسرى طاهر أستاذ الكبد بطب الإسكندرية ألقى الدكتور سامح لبيب أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى محاضرة عن تغيير بروتوكولات العلاج لفيروس سى.

وقال خلال المحاضرة إن الأطباء كانوا يستخدمون الأنترفيرون لعلاج فيروس سى لمدة سنة مع نسب شفاء قليلة وأعراض جانبية عنيفة وبنسب شفاء تصل إلى حوالى 60% فقط إلى أن ظهرت الأدوية الجديدة التى تعمل على خطوات تكاثر الفيروس والتى تتميز بنسب شفاء عالية تصل إلى حوالى 90% على الأقل وبدون أعراض جانبية عنيفة.

وقال أن هذه الأدوية يوجد منها الآن فى دوائين هما السوفالدى والأوليسيو ولكن خلال الأشهر القليلة القادمة سينضم دوائين آخرين لمنظومة العلاج بهذه الأدوية التى تعالج الفيروس بشكل مباشر وهما عقار الدكلانزا والهارفونى وبهذا تكون هناك فرص لاختيار بروتوكولات مختلفة من العلاج لاختيار الأنسب منها حسب حالة المريض.

وأشار أن الأدوية المتنوعة تحقق نسب نجاح كبيرة لعلاج فيروس سى فى مصر موضحا أن الأدوية المصرية والتى ظهرت فى الأسواق والتى تسمى بديل السوفالدى حققت نفس نسب الشفاء وبنفس الفعالية.

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مصر 365

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