أخبار عاجلة

فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كان نفسي أجسد السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة شادية لكنها رفضت -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... ضرب الأهل محبة بس " مبيتنسيش" -
شيري ستوديو - دويتو عالمي " شيرين عبد الوهاب "و " بلقيس " ...أغنية " ما شربتش من نيلها" -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علاج الجيوب الأنفية بالجراحة يحسن مشاكل توقف التنفس أثناء النوم

Google+ Print
علاج الجيوب الأنفية بالجراحة يحسن مشاكل توقف التنفس أثناء النوم علاج الجيوب الأنفية بالجراحة يحسن مشاكل توقف التنفس أثناء النوم
صعوبة التنفس مع مشاكل الجيوب الأنفية تمنع من الحصول على ليلة نوم جيدة، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أن علاج مشاكل الجيوب الأنفية المزمن عن طريق الجراحة، يمكن أن يساعد على التنفس والنوم بشكل أفضل، بما فى ذلك الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

وكشفت الدراسة أن 15٪ من الأشخاص الذين يعانون من مرض حساسية الجيوب الأنفية المزمن يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم أن عملية تنظيف الجيوب الأنفية، تحسن نوعية الحياة، لافتين إلى أن قلة النوم، والشعور بالتعب، كلها شكاوى متكررة من المرضى الذين يعانون من أمراض الجيوب الأنفية المزمنة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور أرميا تريلر، جراح الأنف والأذن والحنجرة فى جامعة ولاية يوتا فى سولت لايك سيتى، أن مشاكل الجيوب الأنفية قد تكون جزءا من المشكلة التى تؤدى إلى الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، وغالبا ما يتم التغاضى عنها وتركها دون علاج.

وأضاف الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم قد يؤدى إلى مشاكل عديدة منها أمراض القلب والسكتة الدماغية، بسبب عدم وصول الأكسجين بالنتظام للأعضاء الحيوية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365