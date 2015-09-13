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حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة والتشاجر وتجارة المخدرات بالعمرانية

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حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة والتشاجر وتجارة المخدرات بالعمرانية حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة والتشاجر وتجارة المخدرات بالعمرانية
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وتشاجرهما بسبب الخلاف على تجارة المخدرات.

البداية أثناء متابعة النقيب محمد رشوان، معاون مباحث العمرانية، للحالة الأمنية، حيث سمع صوت أعيرة نارية، وباستكشاف الأمر تبين نشوب مشاجرة بين شخصين أطلق أحدهما الأعيرة من فرد خرطوش ما تسبب فى إثارة الذعر بين المواطنين.

وتمكن الضابط من مطاردتهما والقبض عليهما وتبين أن أحدهما يدعى "إ.ع" عاطل بحوزته فرد خرطوش والآخر "م.ا" عاطل بحوزته سلاح أبيض "مطواة". وبمواجهتهما اعترف المتهمين أمام المقدم محمد غراب، رئيس مباحث قسم العمرانية، بتشاجرهما بسبب خلافات سابقة حول تجارة المواد المخدرة، وبتفتيش مسكن الأول عثر على فرد خرطوش، وبإخطار للواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أحيل المتهمين إلى النيابة.

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مصر 365