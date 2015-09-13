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روبي تضع ابنتها الأولى في أمريكا

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روبي تضع ابنتها الأولى في أمريكا روبي تضع ابنتها الأولى في أمريكا

السبت 12-09-2015 20:28

وضعت الفنانة روبي ابنتها الأولى من زوجها المخرج سامح عبدالعزيز، يوم الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت روبي الخبر عبر حسابها الرسمي في موقع "Facebook"، ونشر المسؤول صورة كُتب عليها: "Keep Calm It’s a baby Girl"، وأرفقت الصورة بتعليق قائلاً: "أدمن: روبي ولدت بنونة زي القمرمش حتقولوها مبروك".

ومن المقرر أن يعود زوج روبي الأثنين من أمريكا، بعد أن اطمأن على الطفلة التي أطلقا عليها اسم "طيبة"، بينما ستظل روبي في أمريكا لتمضي فترة من الراحة.

 

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