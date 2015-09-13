إليسا في صور جديدة تظهرها أكبر سناً

أثارت جلسة التصوير الأخيرة، التي أجرتها اليسا لصالح مجلة "Harper’s Bazar"، استياء كبيراً في أوساط محبي الفنانة، إذ طالبها البعض بضرورة حذف هذه الصور التي تظهرها كبيرة في السن.

وكانت التعليقات التي وردت إلى صفحة اليسا على "الفيسبوك" و"تويتر" رديئة، إذ رأى البعض أنها لا تبدو نضرة في هذه الصور، وأن تسريحة شعرها لا تليق بها، ولا أزياءها التي تمّ اختيارها لها، فيما إضاءة الصور لم تكن موفقة.

ويبدو أن اليسا لم تكن موفقة في هذه الفترة، خصوصاً في مجال التصوير، بعد أن التقطت صور "السيلفي" التي نالت نسبة كبيرة من النقد، الذي لم يؤثر في الفنانة المثيرة للجدل، إذ طلبت إلى جمهورها أن يقوم بتقليدها.

في النهاية، اليسا طبيعية في تصرفاتها، ودائماً ما تتعامل مع النقد بشكل إيجابي، إلا أنه لا يمكنها أن تتجاهل من ينتقدها!.

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