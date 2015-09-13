إيميه صياح: هذا هو الفرق بين "the voice" و "the voice kids"

السبت 12-09-2015 21:37
أكدت مقدمة البرامج إيميه صياح أن "لا فريق بين برنامج "the voice" و "the voice kids"، فهما يحملان نفس الشروط والفورما، والفرق هو فقط باللجنة وبعمر المشتركين".
ورداً على سؤال حول كونها مدللة الـ"MBC" الآن؟
(تضحك) يجب أن تسأل "ام بي سي"! وتتابع: "أريد من خلالكم أن أشكر محطة "ام بي سي" على ثقتهم التي أوكلوها لي العام الماضي وهذا العام، وآمل أن أبقى دائماً على قدر الحمل".
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