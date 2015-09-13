أصالة لزوجها طارق العريان في عيد ميلاده: يبرر لي حتى كذبي

هنأت الفنانة أصالة زوجها المخرج طارق العريان بعيد ميلاده الـ52، عبر حسابه الخاص على موقع "انستقرام"، حيث نشرت صورة له مع طفليهما آدم وعلي، كما توجّهت إليه برسالةٍ، عبرت بها عن احترامها وحبّها له، وعن قدرته على استيعابها في كلّ ظروفها ومشكلاتها، فضلاً عن تبريره لكذبها.

أصالة كتبت في رسالتها إلى زوجها طارق العريان: "هو سندي وسعادتي وصفوي، هو أستاذي وأبي ورفيقي الذي أعشق الساعات معه فمنه أتعلم وبه أرتقي. يؤازرني في محنتي ويحترم حريتي، أباً لي قبل أولادي فيدافع عني لهم حتى وأنا معه في خصام. إن غنيت ملكته ونسي من بعد ذلك ما أزعجه مني، وإن بررت صدَّقني حتى وأنا أعرف أنه يعلم أني لا أصدق، نقول ونشعر ونعمل بذات العزيمة بذات الطريقة بذات الأمل، لم تخرِّبتا الآلام بل زادتنا استمتاعاً بكل لحظة من عمرنا واكتشفنا معاً بأنَّ البشر طيبين غالباً ومظلومين غالباً ومحبين غالباً وأوفياء غالباً. حافظنا على ما خلقنا الله من أجله ألا وهو الحمد، والحمد الحقيقي لسلام حقيقي، بسَّط لي الحياة فعلَّى من شأنها، حبيبي اليوم عيد ميلاده وهو عيد الحياة عندي فكلَّ عام وأنا بخير وأبنائي بخير وأهلي بخير وأحبتي بخير وكل الدنيا بخير وأدعو الله وأرتجي لتكون أنت أوَّلنا بخير".

يشار إلى أن طارق العريان متزوج ثلاث مرات، كانت الأولى بسيدة من خارج الوسط الفني، وله منها ولد واحد، ثمّ تزوج المذيعة إنجي علي، التي عاش معها سنتين وطلقها، قبل أن يُغرم بأصالة ويتزوجها، إثر انفصالها عن أيمن الذهبي. وقد رزق طارق العريان من أصالة بتوأمين هما: آدم وعلي، كما أنّ لأصالة ولدين من زواجها السابق، هما: شام وخالد الذهبي، وكلّهم يعيشون في بيت واحد.

وبعد زواج أصالة وطارق العريان، اعترض أيمن الذهبي على أن تعيش ابنته شام مع ابن طارق الكبير في بيت واحد.

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