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بالفيديو: شاروخان يعلّم جمهوره الرقص

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السبت 12-09-2015 15:00

نُشر مقطع على اليوتيوب، يظهر فيه نجم بوليوود شاروخان يقوم بأداء رقصته الشهيرة على أغنية Lungi Dance التي قدّمها في فيلمه "Chennai Express" مع عدد من الشباب على خشبة المسرح، أثناء مشاركته في قمة الوكالة الدولية للدعاية والإعلان، حيث كان سفيراً لعلامات تجارية متنوّعة لكثير من المنتجات، بفضل شهرته الواسعة، ومكانته.

وقام شاروخان، خلال مشاركته، بأداء حركاته الراقصة التي تميّز بها، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وليست هي المرّة الأولى التي يرقص فيها شاروخان، حيث قدّم العديد من الرقصات في أكثر من مهرجان، وكان أهمّها رقصته مع الفنان العالمي أميتاب باتشان، على أغنية "جانجم ستايل".

 

بالصور : شاروخان وكاجول في كواليس فيلم جديد

 

 

 

 

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