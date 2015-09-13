المخرج الفنزويلي Lorenzo Vigas يحصد الأسد الذهبي

أسدل الستار عن الدورة الـ 72 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بإعلان رئيس لجنة التحكيم المخرج المكسيكي Alfonso Cuarón عن أسماء الفائزين بالجوائز التي توزعت على الشكل التالي:

الأسد الذهبي

Desde allá للمخرج الفنزويلي Lorenzo Vigas

الأسد الفضي

The Clan للمخرج الأرجنتيني Pablo Trapero

جائزة الحكام الكبرى

Anomalisa للمخرجين الأميركيين Charlie Kaufman و Duke Johnson

كأس Volpi كأفضل ممثل

للفرنسي Fabrice Luchini عن دوره في فيلم Courted

كأس Volpi كأفضل ممثلة

للإيطالية Valeria Golino عن دورها في فيلم Per amor Vostro

جائزة Marcello Mastroianni

للغاني Abraham Attah عن دوره في فيلم Beasts of No Nation

جائزة أفضل سيناريو

للسينارسيت والمخرج الفرنسي Christian Vincent عن فيلمه L'Hermine

جائزة الحكام الخاصة

للمخرج التركي Emin Alper وفيلمه Frenzy