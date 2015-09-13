المخرج الفنزويلي Lorenzo Vigas يحصد الأسد الذهبي

الأحد 13-09-2015 00:56
أسدل الستار عن الدورة الـ 72 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بإعلان رئيس لجنة التحكيم المخرج المكسيكي Alfonso Cuarón عن أسماء الفائزين بالجوائز التي توزعت على الشكل التالي:
الأسد الذهبي
Desde allá للمخرج الفنزويلي Lorenzo Vigas
الأسد الفضي
The Clan للمخرج الأرجنتيني Pablo Trapero
جائزة الحكام الكبرى
Anomalisa للمخرجين الأميركيين Charlie Kaufman و Duke Johnson
كأس Volpi كأفضل ممثل
للفرنسي Fabrice Luchini عن دوره في فيلم Courted
كأس Volpi كأفضل ممثلة
للإيطالية Valeria Golino عن دورها في فيلم Per amor Vostro
جائزة Marcello Mastroianni
للغاني Abraham Attah عن دوره في فيلم Beasts of No Nation
جائزة أفضل سيناريو
للسينارسيت والمخرج الفرنسي Christian Vincent عن فيلمه L'Hermine
جائزة الحكام الخاصة
للمخرج التركي Emin Alper وفيلمه Frenzy