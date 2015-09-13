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المخرج الفنزويلي Lorenzo Vigas يحصد الأسد الذهبي

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المخرج الفنزويلي Lorenzo Vigas يحصد الأسد الذهبي المخرج الفنزويلي Lorenzo Vigas يحصد الأسد الذهبي

الأحد 13-09-2015 00:56

أسدل الستار عن الدورة الـ 72 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بإعلان رئيس لجنة التحكيم المخرج المكسيكي Alfonso Cuarón عن أسماء الفائزين بالجوائز التي توزعت على الشكل التالي:

الأسد الذهبي
Desde allá للمخرج الفنزويلي Lorenzo Vigas

الأسد الفضي
The Clan للمخرج الأرجنتيني Pablo Trapero

جائزة الحكام الكبرى
Anomalisa للمخرجين الأميركيين Charlie Kaufman و Duke Johnson

كأس Volpi كأفضل ممثل
للفرنسي Fabrice Luchini عن دوره في فيلم Courted

كأس Volpi كأفضل ممثلة
للإيطالية Valeria Golino عن دورها في فيلم Per amor Vostro

جائزة Marcello Mastroianni
للغاني Abraham Attah عن دوره في فيلم Beasts of No Nation

جائزة أفضل سيناريو
للسينارسيت والمخرج الفرنسي Christian Vincent عن فيلمه L'Hermine

جائزة الحكام الخاصة
للمخرج التركي Emin Alper وفيلمه Frenzy

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