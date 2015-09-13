أخبار عاجلة

فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كان نفسي أجسد السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة شادية لكنها رفضت -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... ضرب الأهل محبة بس " مبيتنسيش" -
شيري ستوديو - دويتو عالمي " شيرين عبد الوهاب "و " بلقيس " ...أغنية " ما شربتش من نيلها" -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: تصريح لأحد مشتركي مستر ليبانون يحوله إلى مادة سخرية

Google+ Print
بالفيديو: تصريح لأحد مشتركي مستر ليبانون يحوله إلى مادة سخرية بالفيديو: تصريح لأحد مشتركي مستر ليبانون يحوله إلى مادة سخرية

الأحد 13-09-2015 02:02

بيروت – سيدتي نت

لاقت سهرة انتخاب ملك جمال لبنان للعام 2015، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالت المستوى الثقافي المتدني للمشتركين، حسب رأي الناشطين.
ووجهت الانتقادات نحو أجوبة المشتركين على أسئلة أعضاء لجنة التحكيم، إذ وصفها البعض بالسخيفة والمبالغ فيها، خصوصاً عندما وعد أحدهم أنه إذا فار في اللقب سيعمل على مشاريع كتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة في لبنان.
أما أكثر الأجوبة انتقاداً فكان جواب أحد المشتركين الذي فاز بلقب الوصيف الرابع والذي أعطى حلاً لمشكلة النفايات، حيث قال إن الحل لأزمة النفايات هو أن يقوم كل شخص على حدى بلمّ النفايات من أمام منزله، ليتحوّل المشترك بعد هذا الجواب إلى مادة سخرية ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وتدوال الناشطون للمشترك وهو يعطي الحل خلال الحفل، وأرفقوه بتعاليق ساخرة مفادها أن حل النفايات هو بسيط جداً، وطالبوا وزير البيئة بالعمل به.
فجاء في تعليق أحدهم: "يا جماعة الحل بسيط بس نحنا ما شايفينو ... صرلنا شهرين منتظاهر كرمال الزبالة!! شوفوا كيف ممكن نتخلص من هل ازمة برأي مستر ليبانون !!! اسمع يا مشنوق، انتحر يا رئيس الغرين بيس، موتو بغيظكم يا أصدقاء عيد الشجرة"، وكتب أخر:"مستر ليبانون وجد الحل! يلعن هالخلفة العاطلة.. لو الهبل بي وجع بس!!".
وبعيداً عن أجوبة المشتركين، انتقد بعض الروّاد فكرة أن يتنافس الرجال على لقب الجمال، معتبرين أن هذه المسابقات تليق فقط بالفتيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة

فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون»

فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون»