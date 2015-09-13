بالفيديو: تصريح لأحد مشتركي مستر ليبانون يحوله إلى مادة سخرية

بيروت – سيدتي نت

لاقت سهرة انتخاب ملك جمال لبنان للعام 2015، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالت المستوى الثقافي المتدني للمشتركين، حسب رأي الناشطين.

ووجهت الانتقادات نحو أجوبة المشتركين على أسئلة أعضاء لجنة التحكيم، إذ وصفها البعض بالسخيفة والمبالغ فيها، خصوصاً عندما وعد أحدهم أنه إذا فار في اللقب سيعمل على مشاريع كتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة في لبنان.

أما أكثر الأجوبة انتقاداً فكان جواب أحد المشتركين الذي فاز بلقب الوصيف الرابع والذي أعطى حلاً لمشكلة النفايات، حيث قال إن الحل لأزمة النفايات هو أن يقوم كل شخص على حدى بلمّ النفايات من أمام منزله، ليتحوّل المشترك بعد هذا الجواب إلى مادة سخرية ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وتدوال الناشطون فيديو للمشترك وهو يعطي الحل خلال الحفل، وأرفقوه بتعاليق ساخرة مفادها أن حل النفايات هو بسيط جداً، وطالبوا وزير البيئة بالعمل به.

فجاء في تعليق أحدهم: "يا جماعة الحل بسيط بس نحنا ما شايفينو ... صرلنا شهرين منتظاهر كرمال الزبالة!! شوفوا كيف ممكن نتخلص من هل ازمة برأي مستر ليبانون !!! اسمع يا مشنوق، انتحر يا رئيس الغرين بيس، موتو بغيظكم يا أصدقاء عيد الشجرة"، وكتب أخر:"مستر ليبانون وجد الحل! يلعن هالخلفة العاطلة.. لو الهبل بي وجع بس!!".

وبعيداً عن أجوبة المشتركين، انتقد بعض الروّاد فكرة أن يتنافس الرجال على لقب الجمال، معتبرين أن هذه المسابقات تليق فقط بالفتيات.