ضبط 12 كيلو بانجو وبندقية آلية بحوزة مُسجلين بأسوان

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من ضبط 12 كيلو من نبات البانجو المخدر، بحوزة مسجلين سبق اتهامهما فى عدد من القضايا بدائرتى قسم أول أسوان، ومركز كوم أمبو.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد عيد عبد الحميد، مأمور مركز كوم أمبو، يفيد بتمكن قوة أمنية من ضباط المباحث برئاسة الرائد محمود حامد، من ضبط المتهم "أدهم.ش.ع" 25 سنة، عاطل، ومقيم عزبة حجاجى، والسابق اتهامه فى 6 قضايا "سلاح ومخدرات وضرب".

وعثر بحوزة المتهم على (بندقية آلية عيار 7.62×39، بالإضافة إلى 15 طلقة من ذات العيار، وأيضاً 3 لفافات من نبات البانجو وزنت حوالى 8 كيلو جرامات، بقصد الاتجار، وتحرر المحضر رقم (4080) إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015م.

كما تمكنت مباحث قسم أول أسوان، برئاسة الرائد أحمد خلف الله، من ضبط المتهم "جمعة.ح.ش" 29 سنة، ومقيم دائرة قسم أول أسوان، والسابق اتهامه فى عدد (2) قضايا "سرقة وسلاح أبيض".

وعثر بحوزة المتهم على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (4) كجم وكمية من مخدر الحشيش، وزنت حوالى 200 جرام، وتحرر المحضر رقم (8319) جانيات قسم أول أسوان لسنة 2015م.

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