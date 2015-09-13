القبض على عاطلين بحوزتهما بانجو وحشيش وأفيون بأسوان

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، مساء السبت، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر البانجو والحشيش والأفيون بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد عيد عبد الحميد، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بتمكن ضباط المباحث برئاسة الرائد محمود حامد رئيس المباحث، من ضبط المتهم "محمود.ح.ا"، 30 سنة، عاطل، ومقيم عزبة حجاجى، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات.

وعثر بحوزة المتهم على، (79) قطعًا من جوهر الحشيش، وزنت حوالى 500 جرام، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، وتحرر المحضر رقم (4105) إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015م.

كما تمكنت مباحث مركز نصر النوبة برئاسة الرائد إبراهيم عطية، وإشراف العقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط، من ضبط المتهم "محفوظ.م.ع"، 39 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، والسابق اتهامه فى 3 قضايا متنوعة.

وعثر بحوزة المتهم على 4 لفافات من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 2 كيلو جرام، وكمية من الهيروين المخدر وزنت حوالى (5) جرامات، وتحرر المحضر رقم (1274) إدارى مركز نصر النوبة.