ضبط هاربين من أحكام قضائية بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية القبض على عاطلين هاربين من أحكام قضائية مختلفة ب.

حيث تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب، من ضبط عبد الرازق م ع ال، 45 سنة، بدون عمل مقيم محافظة كفر الشيخ محكوم عليه فى عدد "23" حكم حبس "جزئى - مستأنف" فى قضايا تبديد منهم القضية جنح مركز كفر الشيخ – بأمن كفر الشيخ غيابياً بالحبس لمدة شهر .

كما تمكن النقيب عمرو سالم عبد الرازق الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم شرطة كرموز من ضبط أحمد.م.م.ع، 28 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم شرطة كرموز، محكوم عليه فى عدد "4" قضايا "تبديد – ضرب – مخدرات"، منها القضية جنايات قسم شرطة محرم بك "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات أثناء قيادته السيارة رقم س ر د 3179 مصر "ميكروباص" عكس الاتجاه، وعند ضبطه حاول الهرب بالسيارة فاصطدم بسيارة الشرطة، مما أدى لحدوث تلفيات بها وتمكن من ضبطه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة كرموز، وجارى العرض على النيابة.