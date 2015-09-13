أخبار عاجلة

فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كان نفسي أجسد السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة شادية لكنها رفضت -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... ضرب الأهل محبة بس " مبيتنسيش" -
شيري ستوديو - دويتو عالمي " شيرين عبد الوهاب "و " بلقيس " ...أغنية " ما شربتش من نيلها" -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الرئيس الأندونيسي يبحث ووزير المالية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

Google+ Print
الرئيس الأندونيسي يبحث ووزير المالية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الرئيس الأندونيسي يبحث ووزير المالية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

    استقبل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا بمقر إقامته في جدة مساء امس معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أندونيسيا مصطفى المبارك.

كما استقبل الرئيس الاندونيسي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني والوفد المرافق له .

ونوه الأمين العام خلال الاستقبال بدور أندونيسيا النشط في دعم مبادرات المنظمة وبرامجها، وكذلك بحث مع الرئيس الأندونيسي بعض القضايا الرئيسة التي تهم المنظمة بما في ذلك القضايا الإقليمية، ومأساة الروهينجيا والإسلاموفوبيا، وكذلك الإعدادات الجارية لمؤتمرات القمة الإسلامية الثلاثة المقبلة: قمة العلوم والتكنولوجيا في إسلام آباد، القمة الاستثنائية بشأن فلسطين والقدس في المغرب، القمة العادية الثالثة عشرة في تركيا, متمنياً أن تستفيد المنظمة من خبرات إندونيسيا في المجالات مختلفة.

وأعرب فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا من جانبه عن دعمه للمنظمة وأنشطتها المختلفة، وطرح خلال اللقاء مبادرة أندونيسيا لإنشاء مجموعة اتصال تعرف بقيم الإسلام دين الرحمة.

وأوضح الرئيس الأندونيسي أن أندونيسيا بصفتها الدولة الأكبر من حيث تعداد السكان المسلمين في العالم، يفرض عليها أن تستمر في الاضطلاع بدورها الفعال في خدمة قضايا العالم الإسلامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية