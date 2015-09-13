الرئيس الأندونيسي يبحث ووزير المالية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

استقبل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا بمقر إقامته في جدة مساء امس معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أندونيسيا مصطفى المبارك.

كما استقبل الرئيس الاندونيسي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني والوفد المرافق له .

ونوه الأمين العام خلال الاستقبال بدور أندونيسيا النشط في دعم مبادرات المنظمة وبرامجها، وكذلك بحث مع الرئيس الأندونيسي بعض القضايا الرئيسة التي تهم المنظمة بما في ذلك القضايا الإقليمية، ومأساة الروهينجيا والإسلاموفوبيا، وكذلك الإعدادات الجارية لمؤتمرات القمة الإسلامية الثلاثة المقبلة: قمة العلوم والتكنولوجيا في إسلام آباد، القمة الاستثنائية بشأن فلسطين والقدس في المغرب، القمة العادية الثالثة عشرة في تركيا, متمنياً أن تستفيد المنظمة من خبرات إندونيسيا في المجالات مختلفة.

وأعرب فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا من جانبه عن دعمه للمنظمة وأنشطتها المختلفة، وطرح خلال اللقاء مبادرة أندونيسيا لإنشاء مجموعة اتصال تعرف بقيم الإسلام دين الرحمة.

وأوضح الرئيس الأندونيسي أن أندونيسيا بصفتها الدولة الأكبر من حيث تعداد السكان المسلمين في العالم، يفرض عليها أن تستمر في الاضطلاع بدورها الفعال في خدمة قضايا العالم الإسلامي.