قيد أكثر من 18 ألف ناخب وناخبة بتبوك

وصل عدد المواطنين والمواطنات الذين سجلوا أسماءهم في سجلات قيد الناخبين بمنطقة تبوك 18 ألفاً و324 ناخباً وناخبة حتى نهاية فترة التسجيل يوم الخميس الماضي، وتواصل المراكز ال 45 بالمنطقة استقبالها للمواطنين الراغبين في قيد أسمائهم اليوم وحتى نهاية دوامها المسائي يوم غد الاثنين عند الساعة العاشرة مساءً.

وقال وكيل أمانة منطقة تبوك، عضو اللجنة المحلية لانتخابات المجالس البلدية بالمنطقة، م. إبراهيم الغبان، إنه بعد انتهاء دوام يوم غد الاثنين لن يسمح لأي شخص أن يقيد اسمه وستنتهي فترة تسجيل الناخبين، وحتى الراغبين في ترشيح أنفسهم، لن يكون بإمكانهم ذلك إذا لم يسجلوا أسماءهم كناخبين خلال الفترة الماضية، والفرصة متاحة خلال اليومين القادمين لمن يرغب في ترشيح اسمه أن يبادر إلى قيد اسمه في كشوفات الناخبين، حيث أن ذلك شرط أساسي لمن يرغب ترشيح نفسه.

وأكد الغبان أن إقبال المواطنين على قيد أسمائهم خلال الأسبوع الماضي ارتفع بشكل كبير وملحوظ كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن المراكز الانتخابية جاهزة تماماً لاستقبال الراغبين في قيد أسمائهم، ولن يتغير الوضع حتى إذا زاد الإقبال، فتسجيل كل ناخب لن يستغرق أكثر من عشرة دقائق، لأن كل مركز فيه رئيس وثلاثة مسجلين وفنيين يعملون على التصوير وأجهزة الحاسب لاستخراج البطاقات.

وأضاف وكيل أمانة منطقة تبوك: لقد بلغ عدد المسجلين في كشوفات الترشيح حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي أكثر من 433 مرشحاً ومرشحة، مقابل أكثر من 60 ألف ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم لمرشحيهم في يوم الاقتراع المقرر في 1/3/1437ه، وذلك بعد انطلاق مرحلة الحملات الدعائية للمرشحين الذين سيتم إعلان قوائمهم النهائية في 17/2/1437ه وتستمر لمدة 12 يوماً، حيث يفتح المجال للمرشحين المقبولين لبدء حملاتهم الانتخابية وتعريف الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبدأ أي مرشح حملته الانتخابية أو الإعلان عن ترشيح نفسه قبل إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين.

وقال م. الغبان إن لهذه الحملات أهمية بالنسبة للمرشحين وللناخبين في آن واحد، فهي تعطي الفرصة للناخب ليقرر من هو المرشح الأنسب الذي يرى فيه العناصر التي تجعله صالحاً لعضوية المجلس البلدي، ومن ناحية أخرى فهي فرصة لقيام المرشح بإيصال رسالته للناخبين وتعريفهم بنفسه للحصول على تأييدهم له يوم الاقتراع.

يذكر أن مرحلة تسجيل المرشحين والمرشحات بمنطقة تبوك ستنتهي هي الأخرى بنهاية دوام يوم الخميس القادم، وفق الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه مسبقاً في هذا الخصوص.