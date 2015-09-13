أمير مكة يتفقد صالات الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز.. وأمير تبوك يطمئن على أعمال منفذ حالة عمار

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، بالجهود التي تقدمها الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز للحجاج، وذلك اثناء زيارة سموه التفقدية لمطار الملك عبدالعزيز، حيث كان في استقباله مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ونائب مدير عام الجوازات قائد قوات الجوازات للحج اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي، ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون الحج العميد خالد بن فهاد الجعيد، وقائد قوة الجوازات بصالات مطار الملك عبدالعزيز للحج بجدة العميد نياف الرويس.

أجهزة كشف التزوير

وعند وصول سموه لكاونترات الجوازات، استمع لشرح مفصل عن عملية ادخال بيانات الحجاج، كما استمع إلى شرح من الرائد عبيد بن فضي الرشيدي عن الاجهزة المتطورة في الكشف عن التزوير، والذي يُعد احد اهم الأجهزة المستخدمة في مطار الملك عبدالعزيز للحجاج، وأوضح الرشيدي لسموه ان الاجهزة التي تستخدم في الكشف عن التزوير بالمطار هي جهاز قارىء الجوازات وجهاز عين الصقر المطور من قبل منسوبي المديرية العامة للجوازات، حيث يتم الكشف عن الجوازات المزوره بالاشعة تحت الحمراء والتي توضح السمات الامنية في صفحات الجواز.

كما كشف الرائد الرشيدي لسموه عن نجاح الاجهزة المتطورة في الجوازات الكشف عن عدد من الجوازات المزورة، واضاف ان المديرية العامة للجوازات اعدت ضباطاً وافراداً مؤهلين للعمل على نظام التزوير، وان هناك ثلاثة انواع للكشف عن التزوير وهي نظام الترميز الثاني والثالث، وكذلك الباركود اضافة إلى الشريحة الذكية والتي تستخدمها بعض الدول الأوروبية والمغرب.

منفذ حالة عمار

من جانب آخر، تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار مرافق مدينة الحجاج بالمنفذ، حيث كان في استقبال سموه الكريم عند وصوله إلى صالة الجوازات الخاصة بإنهاء إجراءات الجوازات مدير جوازات منطقة تبوك اللواء محمد بن عثمان العساف، ومساعده لشؤون العمليات العقيد عبدالله بن راجح المشيخي، ومدير ادارة التقنية العقيد حمود حامد المطيري، ومجموعة من الضباط المشاركين في اعمال الحج لهذا العام، حيث تشرفوا بالسلام على سموه.

واستمع سموه لشرح تفصيلي من اللواء العساف عن طبيعة العمل والخدمات التي تقدمها الجوازات بجانب الجهات المعنية الاخرى لضيوف الرحمن بالمنفذ، وفي ختام الزيارة، قدم سموه شكره لجميع العاملين، كما وجه سموه بمضاعفة الجهود وتقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليمكنوا من تأدية شعائرهم بكل يسر وسهولة منذ دخولهم إلى حين مغادرتهم ووصولهم إلى بلادهم سالمين، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده -حفظهم الله- على أهمية توفير كافة الإمكانات والتسهيلات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

هذا، وقد اشاد سموه بالجهود التي يبذلها رجال الجوازات، وقال: أحب أن اشكرهم فرداً فرداً.

مراكز مداخل مكة

بدوره، تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى عدداً من مراكز مداخل مكة المكرمة شملت (مركز التنعيم، مركز البهيته، مركز الكر) تهدف إلى متابعة أعمال اللجان الإدارية بهذه المراكز عن قرب، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي تقضي بسرعة ودقة إنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفي أنظمة وتعليمات الحج.

وشملت جولة اليحيى الميدانية أقسام تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة"، قسم الاستقبال، قسم التنفيذ، للاطلاع على آلية العمل بها ومدى سرعتها في إنجاز المعاملات، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وإصدار قرارات العقوبات الفورية بحق كل من يقوم بنقل الحجاج المخالفين بكل حزم. وأوضح اللواء اليحيى أن قوة ولجان الجوازات تعمل خلال مهمة الحج على مدار الساعة، وتتم متابعتها باستمرار لضمان السرعة والدقة في إصدار العقوبات المترتبة على مخالفة الأنظمة، وإنجاز كافة المعاملات الخاصة باللجان الإدارية في حينه.

مركز الخدمات بالشميسي

من جهته أيضاً، تفقد قائد قوات الجوازات للحج، نائب مدير عام الجوازات اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي، يرافقه كل من مساعد قوات الجوازات للشؤون الإدارية والمالية اللواء بندر بن عبدالله الخليوي، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية العميد محمد بن عبدالرحمن العوشن، ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون الحج العميد خالد بن فهاد الجعيد، مركز الخدمات العامة بالشميسي بمنطقة مكة المكرمة. وقال اللواء الحويفي في ختام الزيارة التفقدية إن الجوازات أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن مبكراً، بتوجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وذلك لمتابعة الأعمال التي تقدمها الجوازات، والاطلاع على آلية العمل، وقياس نسبة فعالية الإجراءات المتبعة لتذليل الصعوبات وتعزيز الإيجابيات، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.