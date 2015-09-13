مجلس إدارة جسر الملك فهد يناقش الخطط التشغيلية والمستقبلية

الخبر - إبراهيم الشيبان

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخراً اجتماعه ال71، برئاسة صالح الخليوي مدير عام الجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وحضور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمارك بمملكة البحرين، والأعضاء من الجانبين (السعودي والبحريني). واستهلت الجلسة بالترحيب بانضمام العضو الجديد لمجلس الإدارة م. فيصل بن علي الزبن وكيل وزارة النقل للتخطيط والمتابعة بالمملكة، بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس إدارة المؤسسة، وشكر م. علي النعيم عضو المجلس السابق على جهوده خلال عضويته لسنوات طويلة بمجلس إدارة المؤسسة. وناقش المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أكد أهمية العمل على إنشاء كل ما من شأنه تطوير الأعمال في الجسر بالجانبين (السعودي والبحريني)، ومناطق الإجراءات ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعابري ومرتادي الجسر. وأطلع أعضاء المجلس عن كثب على عدد من المشروعات التي نفذتها إدارة المؤسسة مؤخراً والجاري تنفيذها حالياً، ومن أهمها التوسعة الرئيسية لجسر الملك فهد بالجانبين (السعودي والبحريني)، حيث انطلق المشروع بالجانب السعودي منذ أكثر من ثلاثة أشهر في مرحلته الأولى التي تخص أعمال الردم والدفان بتكلفة تزيد على 290 مليون ريال، وتستغرق مدة تنفيذ هذه المرحلة 18 شهراً، كما يجري حالياً إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بجزيرة الإجراءات المخصصة للتوسعة الرئيسية بالجانب البحريني بعد الانتهاء من تحديد الموقع من قبل الجهات المختصة بمملكة البحرين.