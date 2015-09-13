توجيهات خادم الحرمين تؤكد على توفير جميع الإمكانات للمصابين لتمكينهم من تأدية المناسك

زار نائب وزير الصحة، د. حمد الضويلع أمس , المصابين جراء حادثة سقوط رافعة بالمسجد الحرام ,المنومين بمستشفى النور ومستشفى الملك فيصل , يرافقه رئيس لجان الحج التحضيرية الدكتور عماد الجحدلي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة الدكتور حسين غنام ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون ومدير إدارة الحج والعمرة بمنطقة مكة الدكتور موفق أبو طالب .

واطمأن معاليه على المصابين, مبيناً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تؤكد على توفير جميع الإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم في المشاعر المقدسة، برفقة أطقم طبية وسيارات مخصصة لذلك .

وقال الدكتور الضويلع: اليوم نقف سوياً مع بعضنا في مختلف الجهات والقطاعات الحكومية شركاء؛ لأجل خدمة ضيوف الرحمن، ونقل صورة حقيقية وواضحة لما حدث , مؤكدا أن القطاع الصحي جاهز وفي أكمل استعداداته لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن , مشيرا إلى أن جميع الإمكانيات موجودة والاستعدادات كافية، حيث شاركت جميع القطاعات الصحية بكوادرها في الحادثة ونتيجة للاستعدادات المبكرة والجاهزية المسبقة فقد تمكنا من الاستجابة السريعة للحادث والتعامل مع جميع الحالات .

من ناحية أخرى خصصت وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، رقمين للرد على استفسارات أهالي المصابين في حادثة سقوط الرافعة .

وأكد الناطق الإعلامي بصحة مكة المكرمة عبد الوهاب شلبي أن الهدف الرئيسي هو التواصل مع ذوي المرضى وطمأنتهم وإبلاغهم بالمستشفيات المنومين فيها مرضاهم وتكون باللغة الإنجليزية والعربية والأرقام كالتالي : ( 0125414105- 0125399446 فاكس 0125377811 ) على مدار ال 24 ساعة .