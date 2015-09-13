«الرياض» ترصد «حادثة الرافعة»: أطباء وممرضون يتوافدون لعلاج ضيوف الرحمن.. ومتطوعون للإنقاذ والتبرع بالدم

مع إعلان حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات مكة المكرمة بوجود (بلاغ طبي أحمر) بعد سقوط رافعة داخل المسجد الحرام، استنفرت الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين في المستشفيات واستعدوا جيداً لاستقبال المصابين، ورصدت "الرياض" تحول أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة إلى ماهو أشبه بخلايا النحل، وذلك من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والجرحى.

وأدرك الأطباء والممرضون والعاملون في المستشفيات حجم المسؤولية الملقاة عليهم، خصوصاً وأن المصابين ضيوف للرحمن، وهو ماجعلهم يقومون بمجهودات مضاعفة وتقديم كل مايمكنهم فعله من أجل معالجة المصابين وإسعافهم.

إنتهاء وقت العمل الرسمي لم يمنع كثيراً من من العاملين في المستشفيات من أداء واجبهم، إذ حضروا من منازلهم إلى أقسام الطوارئ بعد سماعهم خبر الحادثة وإعلان حالة الطوارئ، ولم يقتصر التطوع على منسوبي وزارة الصحة، إذ تواجد عدد من الأطباء والممرضين العاملين في القطاعات الصحية الأخرى، ووقفوا إلى جانب أعوانهم من منسوبي الصحة في هذه الظروف.

ليس كذلك فحسب بل أن هنالك عدداً من العاملين المكلفين في المشاعر المقدسة والمراكز الصحية عادوا إلى مستشفياتهم من أجل تقديم العون والمساعدة ومعاونة زملائهم من أجل إنجاز المهمة كما ينبغي، كما سجلت بعض المستشفيات تواجداً لبعض الأطباء والممرضين المتقاعدين، رغبة منهم في تقديم شيء للمصابين من ضيوف الرحمن.

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية والإزدحام الشديد في شوارع مكة المكرمة إلا ان تطوع الممارسين الصحيين لم يكن حكراً على الموجودين في أم القرى، بل أن هنالك من حضر من جدة والطائف والمحافظات القريبة من أجل خدمة الحجاج الذين أصيبوا نتيجة سقوط الرافعة في المسجد الحرام.

وسجل مديرو المستشفيات ومساعدوهم للخدمات الطبية والتمريضية تواجدهم، وبذلوا مجهودات كبيرة من أجل سير العمل، وتطبيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بخدمة الحجاج وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، عدد من مديري المستشفيات ومساعديهم لم يكتفوا بأدوارهم الإدارية، بل ساندوا زملاءهم في الميدان ووقفوا على بعض الحالات وساهموا في علاج المصابين كل في تخصصه.

العاملون توزعوا المهام، وكان لكل واحد منهم دور مؤثر في عملية إنقاذ المصابين وإسعافهم، فمنهم من ينظم عملية وصول سيارات الإسعاف إلى مداخل أقسام الطوارئ وابعاد المتجمهرين، وآخرون يستقبلون الحالات ويرصدونها، وفئة تنقل المصابين إلى الطوارئ، عندها تبدأ مهمة الكادر الطبي والتمريضي، الذين يتناوبون فيما بينهم على الحالات، حتى أن بعضهم يعمل على أكثر من ثلاث حالات في ذات الوقت خصوصاً في الساعة الأولى، وبالتحديد قبل وصول القوى الداعمة سواءً ممن تم استدعاؤهم أو الذين تطوعوا وحضروا من منازلهم أو البقية.

حتى عمال النظافة كان لهم دور كبير، إذ كان كل واحد منهم يتسابق من أجل خدمة المصابين، سواءً في مساعدة الكادر التمريضي خلال عمليات النقل، أو في مساندة العاملين من خلال توزيع قوارير المياه والعصير عليهم.

المواطنون والمقيمون لم يقفوا مكتوفي الأيدي، إذ بادروا بالذهاب إلى مستشفيات العاصمة المقدسة فور انتشار خبر حاجة بنوك الدم إلى متبرعين، وكان كل واحد منهم يتسابق من أجل أن ينال هذا الشرف العظيم، وسجلت بنوك الدم في المستشفيات تواجداً كثيفاً للشبان السعوديين وبعض المقيمين، إذ تبرعوا بدمائهم في سبيل إنقاذ ضيوف الرحمن المصابين، وكان مشهد تلاحم جميع فئات المجتمع مبهراً، إذ تشعر للوهلة الأولى بأن المصابين من أهاليهم.

الرياض كانت متواجدة منذ بداية وصول المصابين لمستشفى الملك فيصل بالششة ورصدت اهتماماً كبيراً من قبل جميع العاملين بالمستشفى وفي مقدمتهم مدير مستشىفى الملك فيصل الدكتور نادر مطير كما سجل الدكتور زهير هوساوي المساعد الطبي لمدير مستشفى الملك فيصل نموذجاً إيجابياً يضرب به المثل حيث كان يستقبل المرضى من على سيارات الإسعاف يقوم بتقديم العلاج اللازم لهم على وجه السرعة وانتقاله من مريض الى مريض لمتابعة حالاتهم واجرائه لعدة عمليات عاجلة وعودته لمتابعة حالة المرضى في الطوارئ.

ومن ناحية أخرى قال المواطن عبدالرحمن الغريبي ل "الرياض": "منذ أن عرفت بتفاصيل الحدث توقعت بأن المستشفيات بحاجة إلى متبرعين بالدم، خصوصاً أننا في موسم الحج، لم أنتظر الإعلان وسارعت بالتوجه إلى مستشفى الملك عبدالعزيز كونها الأقرب لمنزلي، في البداية منعت من الدخول كغيري بسبب حالة الاستنفار في الطوارئ، وانتظرت حتى سمحوا للمتبرعين بالتوجه إلى بنك الدم، ماقمت به هو أقل واجب أقدمه لديني ولضيوف الرحمن ولوطني".

وقال عمار الغامدي: "في مثل هذه الحوادث تظهر معادننا، لذلك لم نبخل على الحجاج بدمائنا بعد ما أصابهم، سرني مشهد توافد الناس إلى بنوك الدم من أجل التبرع بالدم، وللأسف لم أنل هذا الشرف بسبب اكتفاء بنك الدم في المستشفى الذي توجهت إليه على حد قول أحد العاملين فيه".