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تجدد الاشتباكات بين أنصار نائب سابق وأهالى قرى سوق الماشية بدمنهور

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تجدد الاشتباكات بين أنصار نائب سابق وأهالى قرى سوق الماشية بدمنهور تجدد الاشتباكات بين أنصار نائب سابق وأهالى قرى سوق الماشية بدمنهور
تجددت قبل قليل الاشتباكات بين نائب سابق ومرشح سابق والعشرات من الفلاحين، إثر قيام مجهول بإضرام النيران فى زراعات أرز مملوكة للفلاحين اتهموا على إثرها المرشح وأنصاره.

وقد قام العشرات من الفلاحين وأقاربهم بقطع طريق الخيرى أمام سوق الماشية، وقاموا بمنع دخول التجار والماشية للسوق .

فيما انتقل رجال المباحث برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وتم السيطرة على الأحداث .

وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بالحدث.

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