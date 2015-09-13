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بالصور.. وزراء ومميش ومحافظ الإسماعيلية يفتتحون أسبوع شباب الجامعات

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أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، على تنظيم ملتقى التوظيف الذى تشارك فيه 40 شركه لتوظيف الشباب خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات داخل جامعة قناة السويس، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود وإيجاد حلول مناسبة للقضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة قناة السويس لأسبوع شباب الجامعات العاشر أمس، بحضور كل من الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك باستاد الإسماعيلية.

كما شهد حفل الافتتاح رؤساء 24 جامعة مصرية وأكثر من 7 آلاف طالب من المشاركين فى أسبوع الجامعات، والذى يستمر حتى الخميس المقبل.

وأشار الدكتور غراب إلى أن جامعة القناة نظمت أسبوع شباب الجامعات العاشر بعد غياب دام 6 سنوات، مؤكدًا ضرورة أن يستفيد شباب الجامعات من هذا اللقاء وأن لن تنهض إلا بجهود شبابها.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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